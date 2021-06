Schumacher raste mot lagkameraten: – Vil han drepe oss?!

Helt bak i feltet holdt Nikita Mazepin og Nick Schumacher på å kollidere – i kamp om en bortimot betydningsløs 13. plass.

IKKE IMPONERT: Mick Schumacher, til høyre, sendte en verbal nesestyver til lagkameraten Nikita Mazepin. Her er de to fotografert sammen før sesongstart. Foto: XPB / XPB Images/PA Images

– Ærlig talt, hva i all verden var det der? Seriøst! Vil han drepe oss?! sa en tydelig forbannet Mick Schumacher etter målgang i Aserbajdsjans Grand Prix.

Mens Sergio Perez kjørte inn til seier for Red Bull etter Max Verstappens dramatiske krasj og Lewis Hamiltons bremsesvikt under re-starten av løpet, kjempet de to Haas-førerne om 13. plass og egen prestisje.

Helt på oppløpssiden forsøkte tyskeren å kjøre forbi sin russiske lagkamerat, som så ut til å gjøre et utfall mot høyre for å blokkere lagkameratens rute.

Schumacher kom seg forbi og tok 13. plassen med 73 tusendelers margin, men virket mest fokusert på å gestikulere mot sin omstridte lagkamerat.

– Jeeeeesus! skriver Autosport-reporter Luke Smith om hendelsen på Twitter.

– Dette er utrolig av Mazepin. Så farlig, følger hans kollega Nate Saunders opp med.

Schumacher og Mazepin er begge i sin aller første Formel 1-sesong for det klart svakeste laget: Haas. I påvente av nye regler fra og med neste sesong, har de valgt å nedprioritere årets sesong og det synes på resultatlistene.

– Vi har renset luften. Det var noen misforståelser, men nå er alt i orden, sier Haas’ teamsjef Günther Steiner ifølge motorsport.com.

PÅ SPORET AV EN 15. PLASS: Lewis Hamilton tok teten, men klarte ikke svingen. Etter restarten to runder før mål havnet briten bak i køen. Foto: XPB / XPB Images/PA Images

Schumacher er sønn av den syvdoble verdensmesteren Michael, mens Mazepins oligark-far Dmitrij har slått seg opp i kunstgjødselbransjen. Det er pengene fra sistnevnte geskjeft som finansierer sønnens startplass i Formel 1-sirkuset.

Søndagens løp i Baku ble dramatisk også av andre årsaker. På vei mot en suveren seier, punkterte Max Verstappen med fire runder igjen.

Etter omstarten var det Lewis Hamiltons tur til å trøble, ettersom han trøblet med teknikken og dermed endte uten poeng.

