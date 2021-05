Tobias Foss imponerte i Giro d’Italia: – Helt vanvittig

Det var store forventninger til grusetappen i Giroen og den skuffet ikke. Tobias Foss klatret med de beste og syklet seg opp til en niendeplass i sammendraget.

MED I TOPPEN: Tobias Foss. Foto: Fabio Ferrari / LaPresse

Publisert Publisert Nå nettopp

– Han må ta med seg dette som et slags personlig gjennombrudd. Det er helt vanvittig. Han har sett så solid ut gjennom hele dagen. Han har tatt riktige valg og tatt mulighetene som kommer, sier Discoverys sykkelekspert Henrik Evensen etter etappen.

Tobias Foss lå på 18. plass i sammendraget før etappen, men kjempet de de beste under den 11. etappen og er altså nå oppe på en niendeplass i sammendraget.

Nordmannen kom til slutt inn 26 sekunder bak sammenlagtleder Egan Bernal på etappen. Foss ble selv nummer 16 på etappen, nummer seks av sammenlagtfavorittene etter at Mauro Schmid vant fra bruddet.

ØKTE LEDELSEN: Egan Bernal leder nå med 45 sekunder ned til Aleksandr Vlasov. Tobias Foss er fremst av rytterne i gult i bildet. Foto: LUCA BETTINI / AFP

Foss var på offensiven under den ellevte etappen i Giro d’Italia. Siste halvdel av etappen var preget av flere grussektorer og over det andre angrep Foss sammen med lagkameraten George Bennett. De fikk på det meste rundt et halvt minutt ned til et redusert hovedfelt, men Ineos Grenadiers kjørte godt for sammenlagtleder Egan Bernal og hentet inn nordmannen før det nest siste gruspartiet.

Der satt Foss igjen meget godt plassert, mens Ineos satt høy fart og fikk kjørt av Remco Evenepoel – nummer to i sammendraget før etappen. I det siste gruspartiet og den påfølgende bakken ble det også satt høy fart igjen. Foss satt fint med over gruspartiet og var blant de fremste i stigningen som fulgte, men han måtte se at det ble akkurat hakket for tøft å henge på Egan Bernal, Emanuel Buchmann og Aleksandr Vlasov.

I mål kom Foss inn sammen med Damiano Caruso og Simon Yates.

Fakta Giro d’Italia etter 11 av 21 etapper 1. Egan Bernal

2. Aleksandr Vlasov + 0.45

3. Damiano Caruso + 1.12

4. Hugh Carthy Les mer

Les også Foss etter halvkjørt Giro d’Italia: – Mulig å matche de beste i fremtiden

Da Foss snakket med VG etter den tiende etappen, var han klar på at det viktigste var å fullføre et treukersritt for første gang.

– Vi må bare se an sammendraget. Jeg skal gå ut og gi full gass hver dag. Kommer jeg meg til tempoen uten å ha tapt for mye tid, tror jeg det skal være mulig å ta halvannet minutt på mange av de rundt meg, sa Foss mandag.

Dag Erik Pedersen har det beste sammenlagtresultatet av en norsk rytter i Giro d’Italia med en tiendeplass fra 1984, mens Carl Fredrik Hagen i 2019 kjørte inn til det beste sammenlagtresultatet i et treukersritt av en norsk rytter da han ble nummer åtte i Vuelta a España.

– Tobias imponerer veldig og viser at han virkelig tar nivået. Jeg synes det er veldig moro. Jeg så det også i fjor i de rittene han kjørte at det var bra trøkk i ham. Alt er mulig de neste ukene, men jeg tror han bare skal gjøre det jeg gjorde i Vueltaen: Ta dag for dag og bare se. Det viktigste for ham nå er fullføre en «Grand Tour» og få den i beina, sa Hagen til VG før onsdagens etappe.

Publisert Publisert: 19. mai 2021 17:45