En av de mest spektakulære Premier League-sesongene i historien kan bli enda villere. Det hele kan faktisk ende med omspill mellom Liverpool og Manchester City.

– Wow!

Slik reagerte Jürgen Klopp da han på pressekonferansen i forkant av lørdagens oppgjør mot Newcastle fikk beskjed om at det var en mulighet for at laget hans måtte ut i omspill med Manchester City om ligatittelen.

– Det er første gang jeg hører om det. Hvordan er det mulig? Når kan det skje? spurte han, tydelig interessert.

For at det skal bli en realitet må de to klubbene ha samme poengsum, lik målforskjell og like mange scorede mål. Det er med andre ord mye som skal klaffe, men flere scenarioer vil gi et slikt utfall:

*Liverpool vinner 5–1 og taper 2–1. Manchester City spiller uavgjort 0–0 i begge kampene.

*Liverpool vinner 4–0 og spiller uavgjort 3–3. Manchester City vinner 1–0 og taper 1–0.

*Liverpool spiller uavgjort 3–3 i begge kampene. Manchester City spiller uavgjort 0–0 og taper 4–0.

*Liverpool spiller uavgjort 3–3 og taper 4–3. Manchester City taper 3–0 og 2–0.

*I alle de ovennevnte scenarioene kan man plusse på et mål scoret og et mål innsluppet, og scenarioet vil gi det samme.

Med andre ord: Liverpool må ta ett poeng mer enn Manchester City, og samtidig score seks og slippe inn to mål mer enn sine tittelrivaler.

ANDREW YATES / REUTERS / NTB SCANPIX

Fakta: Slik avsluttes tittelracet i Premier League Liverpool: 4/5: Newcastle (b) 12/5: Wolverhampton (h) Manchester City: 6/5: Leicester (h) 12/5: Brighton (b)

Uvanlig sesong

Liverpool-manageren mener at en slik avslutning på denne Premier League-sesongen ville vært en verdig sluttstrek på et ellevilt tittelrace.

– Det ville passet denne sesongen å lage et stort basketak ut av det. Klokken 12 et sted ville vært kult, men jeg tror ikke det er så sannsynlig.

Uansett mener Klopp at denne sesongen har vært helt spesiell.

Om begge lagene vinner sine resterende kamper vil Manchester City vinne ligaen med 98 poeng, ett poeng foran Liverpool.

– Jeg tror ikke det blir sånn fremover at du må ha minst 98 poeng for å vinne ligaene.

Har skadeproblemer

I ligainnspurten, og ikke minst i det andre semifinaleoppgjøret i Champions League mot Barcelona, må Klopp klare seg uten Naby Keïta. Han gikk haltende av banen på Camp Nou og holdt seg til lysken.

– Han er ute i hvert fall i to måneder. Fotball og livet i seg selv er ikke alltid så hyggelig. Det er veldig alvorlig.

Dermed går han glipp av både Liverpools sesongavslutning og sannsynligvis hele Afrikamesterskapet.

Manu Fernandez / TT NYHETSBYRÅN

Mot Barcelona startet Roberto Firmino på benken etter at han også har fått skadeproblemer mot slutten av sesongen.

– Vi vil se, svarte Klopp på om brasilianeren er tilbake på topp for Liverpool mot Newcastle.