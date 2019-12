Jesus frelste City med målshow

Gabriel Jesus viste knallform og scoret to ganger da Manchester City tok tre viktige poeng borte mot Burnley tirsdag. Premier League-kampen endte 1-4.

Publisert: Publisert: For mindre enn 1 time siden

Gabriel Jesus ble dagens mann da Manchester City knuste Burnley 4-1 i Premier League. Foto: Martin Rickett / PA via AP / NTB scanpix

NTB

Burnley-Manchester City 1–4

Seieren gjør at City ligger likt med PL-toer Leicester, som onsdag spiller hjemme mot Watford. De to lagene har 32 poeng, mens Liverpool topper med 40 og Chelsea på 4.-plass har 26.

City dominerte og spilte i lange perioder pen fotball mot Sean Dyches tøffe Burnley-mannskap. Hovedrollen ble inntatt av Jesus, som endelig viste målform i Sergio Agüeros skadefravær.

– Det var en viktig kamp. Vi er åtte poeng bak nå, og det er bra. Vi spilte bra igjen, og i kveld tok vi vare på sjansene våre, sa Jesus i et TV 2-sendt intervju.

Brasilianeren hadde gått målløs av banen ti ganger (klubb og landslag) før tirsdagens måldobbel.

– Noen ganger er fotballen slik. Jeg kjenner kvalitetene mine, men det er vanskelig iblant. Jeg må lære av Sergio. Han er en legende, og han scorer hver gang. Det er også min ambisjon, forklarte han.

Våknet

Bare seks minutter var spilt da det første skremmeskuddet fra brasilianeren kom. Jesus fikk ballen fra David Silva og flikket den videre i mål, men scoringen ble korrekt annullert for offside.

Kampen var jevn i starten, men City virket giftige på kontringer, og etter 23 minutter satt ballen i nota etter et godt angrep. David Silva fikk med seg ballen etter at Kevin De Bruyne hadde mistet den, og spanjolen serverte Jesus på venstrekanten. Han trakk seg innover og skrudde ballen elegant inn ved lengste stolpe fra hjørnet av 16-meteren.

Mens Burnley så ut til å ha fått kampen litt inn i sitt eget spor de første 20 minuttene, ble City betraktelig bedre etter scoringen. Gjestene skapte store sjanser, men en god Nick Pope i Burnley-målet avverget flere scoringer før pause.

Fem minutter etter hvilen var det imidlertid duket for mer Jesus-jubel. São Paulo-gutten avsluttet et godt City-angrep ved å vippe ballen i mål via stolpen etter et godt innlegg fra Bernardo Silva.

To minutter senere var Jesus nær hattrick, men denne gangen ble vinkelen for spiss.

Nullen røk – igjen

City var virkelig påskrudd etter hvilen, og Burnley hadde så å si ingenting å stille opp med. Etter halvspilt annen omgang kom også 3-0-målet i form av et prosjektil fra midtbanemannen Rodri. Han fikk en klarering i fanget og hamret ballen opp i nettaket via Popes hansker.

Fire minutter før slutt satte Riyad Mahrez inn 4-0 med et godt skudd fra distanse. Så skulle nullen bakover glippe for City for åttende kamp på rad.

Robbie Brady kom løpende i det 89. minuttet og banket inn et trøstemål for Burnley, som blir liggende på 11.-plassen i ligaen.

– Vi spilte en god kamp, vi kontrollerte den og slapp ikke til mye, bortsett fra det målet i det siste minuttet, konstaterte City-manager Josep Guardiola.

Han var naturlig nok meget fornøyd med Jesus.

– Vi trenger ham. Spisser lever av å score, og i kveld fikk vi innsats og forpliktelse fra ham.

Palace klatret

I tirsdagens andre kamp vant Crystal Palace 1-0 hjemme mot Bournemouth til tross for en tidlig utvisning. Bournemouth klarte aldri å utnytte at Mamadou Sakho fikk marsjordre for å ha brukt knottene mot Adam Smith etter 18 minutter.

Vinnermålet kom først kvarteret før slutt og var en god soloprestasjon av Jeff Schlupp. Det skal riktig nok nevnes at Bournemouths forsvar og keeper var meget passive da Schlupp fikk avansere inn i 16-meteren og sette inn 1-0.

Med seieren klatret Crystal Palace til 5.-plass i Premier League. Men det er svært jevnt bak de fire øverste. Fra Palace ned til 14.-plass skiller det kun fem poeng. Bournemouth er nummer 12 i ligaen.

– Sannsynligvis den beste lagprestasjonen jeg har vært med på i Palace. For en seier. Vi la igjen alt (av krefter) der ute, tvitret Palace-backen Martin Kelly.