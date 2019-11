Herrem møtte seg selv på flyplassen

Japanerne fokuserer på norske Camilla Herrem.

Publisert: Oppdatert for mindre enn 40 minutter siden

Camilla Herrem er klar for sitt 14. mesterskap. Vidar Ruud / NTB scanpix

KUMAMOTO. Håndballspilleren fra Norge var på reklame for VM, og det med et tett skuddbilde på flere plakater på flyplassen i Kumumoto.

Det er hun som var mest fremtredende på bilder. Spillere fra andre nasjoner havner i bakgrunnen.

– Det var jo stas, sier veteranen, som hadde fått varsling på forhånd. En japaner hadde sendt henne bildet.

Norge skal spille første kamp i VM lørdag klokken halv ett på formiddagen norsk tid. Herrem er klar for det som kommer, og gleder seg til å endelig komme i gang.

– Vi har vært her lenge allerede, mener 33-åringen.

Norge har hatt precamp i Fukuoka, og spilt to treningskamper mot Sverige og Makedonia.

Herrem er en av spillerne, med høy status internasjonalt, i likhet med Stine Bredal Oftedal og Heidi Løke.

Men det å være frontfigur på denne måten har hun aldri vært tidligere.

– Jeg kan heller ikke huske at dette har skjedd tidligere. Arrangørene pleier å ta bilder og bruke egne spillere. Nå var det mange fra hele verden.

Herrem forteller at det er første gang hun er på en velkomstplakat for et VM, og hun har mange EM, VM og OL bak seg.

Les også Thea Mørk ett år etter karrierestopp: – Det er fortsatt veldig sårt

Camilla Herrem hoppet inn og var lett å få øye på. Mette Bugge

Kom med som tenåring

Som 19-åring debuterte hun på landslaget i 2006. Allerede i den kampen mot Sverige scoret hun tre mål. Under VM i Kina i 2009 ble Herrem tatt ut på All Star Team. Den gangen tok Norge bronse. Siden er det blitt mye heder og ære.

For Herrems del ble det også All Star Team under EM i 2016.

I siste mesterskap var hun egentlig ikke tatt ut. Årsaken var at Herrem hadde blitt mor til Theo på sommeren, men hun var raskt i trening. Landslagstreneren mente at hun ikke var helt der oppe. Formsterke Thea Mørk ble valgt.

Men så skjedde det triste at Mørk ble skadet fem minutter etter at hun kom på banen mot Tsjekkia. Dermed ble Herrem hentet til Frankrike. Spilleren fra Sola fikk ingen hull i mesterskapsrekken.

Camilla Herrem var godt synlig på arrangørens materiale. Mette Bugge

På pressemøtet med spillerne i hotellet torsdag, der flere av troppene bor, forteller Herrem at hun kjenner litt sommerfugler i magen, men at hun går inn i dette VM med selvtillit.

– Jeg er i god form, forteller lynvingen, som går mellom representanter for aviser og TV. Det er mange som ønsker å ha noen ord med henne.

Denne dagen er det to økter og et videomøte. Tiden hun har til over brukes blant annet til å skravle med romkamerat Marta Tomac.

– Det er alltid vi som bor sammen.

Les også Knallhard evaluering etter siste håndballmesterskap: Spillere og trenere måtte gå i seg selv

Hergeirsson i sitt ess

Men før det ble åpnet opp for intervjuer, hadde landslagstrener Thorir Hergeirsson redegjørelsen sin. Det er nærmest et ritual, der han tegner og forteller. Det er alltid en trapp med i bildet, men han poengterer at laget må ta ett steg av gangen.

Godt forberedt. Takle med- og motgang. Kollektivt Norge. En kamp av gangen. Ha det gøy. Ordene kommer på tavlen. Spillerne vet godt hva han skal si.

Sjefen gir et lite hint til pressen også, det vil si han advarer spillerne om at det som skjer ikke må bli svart hvitt. Hergeirsson forteller jentene at de må være nyanserte enten det går bra eller dårlig.

Thorir Hergeirsson har gjort det til en vane å bruke tavlen på det første pressemøtet i et mesterskap. Vidar Ruud/scanpix

Klar til kamp

Lørdag er det uansett åpningskamp mot Cuba, en nasjon som er kjent for sine gode boksere og friidrettsutøvere, ikke så stor kvalitet på håndballen. Men Cuba satser og kan vise til gode resultater på yngresiden i håndball. Laget har valgt å forberede seg på hjemmebane, med ni treninger i uken.

– Det er et lag vi skal slå greit, sier Herrem, som likevel vet at det vil kjennes på kroppen når hun løper inn på banen i vakre Aqua dome.

– Men når det hele er i gang, roer jeg meg litt. Jeg vet heldigvis hva dette går ut på.

Norge har aldri tidligere møtt Cuba i en landskamp.

Thorir Hergeirsson har forklart laget at man må tenke nyansert, uansett om det går bra eller dårlig. Vidar Ruud/ scanpix