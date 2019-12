Se direkte: Nordlie presentert: - Jeg hadde ikke gjort det hvis det ikke var Lillestrøm

Tom Nordlie (57) ble presentert som LSK-trener tirsdag. Nå skal han lede laget i to kvalikkamper mot gamleklubben Start.

LILLESTRØM: – Ting skjer fort i fotball. Dette var et dilemma for meg. Jeg har kontrakt med Skeid, men jeg måtte terminere kontrakten for å få til dette, og har tatt en risiko. Når moderklubben spør gjør jeg det av hjerte. Nå skal vi sette kryss over det som har vært, og ha fokus på det vi kan gjøre noe med, sa Nordlie på pressekonferansen der det ble klart at han skal lede Lillestrøm i dobbeltoppgjør mot Start 7.- og 11. desember.

I potten ligger retten til å spille i Eliteserien 2020.

- Vi tror Tom er den som kjenner laget best, og i tillegg kjenner han Start godt. Vi tror han er mannen som har størst sjanse til å holde laget i Eliteserien, sa styreleder Morten Kokkim på pressekonferansen.

Lillestrøm valgte mandag å la trener Jörgen Lennartson gå etter svake resultater. Det er også klart at Nordlie kun skal lede laget i de to kampene mot Start.

Mener Start har eliteserielag på papiret

– Som menneske er det leit å ta over etter ham, som er en hedersmann. Det kunne like gjerne vært meg som stod der, sa Nordlie på pressekonferansen.

– Nå skal vi lokke frem arbeidsvilje og ikke angst, sa Nordlie, som mener Start har like mye press som Lillestrøm inn mot de to kampene.

– Det er sånn at jeg har hatt et par møter om Start om å trene dem de siste to årene. Jeg vet mye om laget. Det er mer samhold og flere sørlendinger. De har et eliteserielag på papiret og må tas på alvor, sa Nordlie.

– Hva vet du om Start?

– Byen krever noe der, akkurat som her. Jeg tror ikke de er redd for at jeg skal komme. Jeg er dårlig som gjennombruddsspiss, sa Nordlie og lo.

