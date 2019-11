«Nå kan det bli vill vest i skisporten»

KOMMENTAR: FIS skal absolutt ha ros for at de så kjapt vedtok totalforbud mot fluor. Men hvordan skal det nye regelverket håndheves?

Trønderdominans: Didrik Tønset slo Johannes Høsflot Klæbo (til venstre) under lørdagens 15-kilometer på Beitostølen. Neste år blir det full stopp i bruk av fluorprodukter på alle nivå i skisporten. RICHARD SAGEN

I rekken av negative saker rundt skisporten, enten det har vært doping, klimaendringer, interessesvikt, utstyrsjag eller klasseskille, så har fluor vært den mest betente saken denne høsten.

Ikke bare er fluorsmurningen rådyr og sørger for at forskjellen mellom fattig og rik øker. Den er også helseskadelig og ødeleggende for miljøet. Årsaken til at stoffet er i bruk er at det gir langt bedre glid på skiene enn fluorfri smurning.

Hvis en utøver smører med fluor og en annen ikke, blir det rett og slett feige lag.

I Norge har bruken av fluor blitt diskutert i lang tid. Senest under skiforbundets høstmøte, da fjorårets forbud mot bruk av fluorprodukter i årsklassene opp til 16 år ble videreført.

Om noen fortsatt er i tvil om det er riktig eller ikke å forby fluor, er Dagbladets prisverdige journalistikk om tematikken de siste ukene verdt å sette seg inn i. Avisen har brukt store ressurser på å belyse problematikken og avslørte blant annet at det er funnet farlige miljøgifter fra skismurning i levende organismer i VM-anlegget i Granåsen.

Under skiforbundets høstmøte ble det nye EU-reglementet som iverksettes 4. juli neste år trukket frem. Kommende sommer forbys omsetning og transport av de sterkeste fluorbaserte produktene over landegrensene i EU. For USA gjelder forbudet allerede kommende vinter.

I lys av dette er det helt naturlig at det internasjonale skiforbundet (FIS) nå tar det drastiske grepet og innfører forbud mot skismurning med fluorinnhold.

Men samtidig var det ikke et opplagt valg.

Omstridt: Fluor i skismurning blir forbudt fra neste sesong. Det har det internasjonale skiforbundet (FIS) vedtatt. MARIANN DYBDAHL

Det var rett og slett overraskende, og svært gledelig, at det skjedde så fort. FIS er blitt kraftig kritisert over flere år for å være gammeldags og tilbakelent.

Dette vedtaket bryter med inntrykket.

Vedtaket er modig av FIS, og Norges skipresident Erik Røste er sammen med Vegard Ulvang blant dem som fortjener honnør. Ulvang har i lang tid sagt tydelig hva han mener om problematikken. Røste sitter i FIS-styret og er Norges sterkeste stemme.

Bak gladmeldingen ligger imidlertid en stor utfordring og et potensielt konfliktområde:

Hvordan skal forbudet håndheves?

Smøretelt: Slik ser det ut bak kulissene på de fleste skirenn her til lands. Fra neste år er skal det bli helt slutt på bruk av fluor i skismurning. METTE BUGGE

Forsmaken fikk vi forrige vinter, da Norges skiforbund skulle håndheve forbudet for utøvere opp til 16 år her til lands. I etterkant av Hovedlandsrennet på Gålå sendte skiforbundet ut en melding hvor det kom frem at en stor andel jukset. Femti prosent av skiparene som ble testet hadde enten «sterke indikasjoner» eller «indikasjoner» på at det var benyttet fluorholdige produkter.

- Det er både overraskende og skuffende at vi finner et såpass stort antall skipar med indikasjoner på bruk av fluorprodukter når forbud er innført som starten på et holdningsskapende arbeid, uttalte langrennskomiteens leder Torbjørn Skogstad.

Sentrale: Skipresident Erik Røste (til venstre) og Vegard Ulvang har vært aktive i arbeidet for å forby fluor. Her er de to sammen med trondheimsrådmann Morten Wolden. MORTEN ANTONSEN

Fortsatt er testmetodene i utvikling. En stor oppgave for FIS blir derfor å få på plass så gode testmetoder at de både er sikre nok, rettferdige og avskrekkende nok når det nye regelverket trer i kraft før neste sesong.

På toppnivå kjempes det om hundretusener av kroner i hver eneste konkurranse. Fluor eller ikke kan være forskjellen på millioninntekter og null i utbytte.

Det er ingen grunn til å tro at fluorpraksisen vil bli håndtert annerledes enn doping. Enkelte vil ty til juks, i hvert fall hvis regelbruddet er vanskelig å oppdage.

Dette er bakgrunnen for at det kan bli vill vest-tilstander i skisporten neste år. Når det finnes utøvere som bruker doping selv om det er forbudt, er det ingen grunn til ikke å tro at noen vil prøve seg også her. Særlig hvis det ikke finnes optimale testmetoder.

Vedtaket kan også føre til sterk mistenkeliggjøring og skuling mot konkurrentene.

Adresseavisens kommentator Birger Løfaldli. GLEN MUSK

Til tross for dette er det prisverdig av FIS å innføre forbudet selv om testmetodene ikke er utviklet fullt ut. Vedtaket vil fremskynde utviklingen av gode metoder for å luke ut juksere, og det vil ikke minst bidra kraftig i det holdningsskapende arbeidet.

Selv om det fortsatt finnes store ubesvarte spørsmål, er budskapet svært gledelig. Det kan bidra til å rette på inntrykket av FIS som en bakstreversk organisasjon.

For ser vi virkelig stort på saken, er det ingen tvil om at vedtaket er riktig.

Det er faktisk ikke mulig å finne et eneste tungtveiende argument for fortsatt å tillate bruk av et stoff som skader helsa, miljøet og bidrar til et økende klasseskille i skisporten.