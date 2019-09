EM-kvalifiseringen: Valon Berisha rystet England etter 40 sekunder. Så raket det fullstendig.

Mål for Kosovo!

England presser på for flere mål.

Sancho peker på Sterling etter målet! Ikke så rart - Sterling forserer på venstresiden og Sancho kan legge ballen i et åpent mål. Kosovo er fullstendig utspilt.

Mål for England!

England med et glitrende angrep. Sterling spiller gjennom Sancho, som gjør sitt første landslagsmål for England.

Mål for England!

Her jubler Kane etter 2-1-scoringen.

Keane header på corneren. Ballen går over.

For ordens skyld: Herolind Shala er skadet.

32′ DEL