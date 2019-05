Nede i denne haugen ligger en lykkelig Vincent Kompany etter å ha gitt Manchester City den seieren som de trengte for å kanskje vinne ligagullet. FOTO: Rui Vieira, AP/NTB scanpix

Stjernetreff kan ha ødelagt Liverpools gulldrøm

Lenge slet Manchester City, men et mål fra drømmenes verden sørget for at de nå har en hånd på den store pokalen.