Brann-supportere med ansiktsmasker og finlandshetter brukte bluss under borteoppgjøret mot Haugesund lørdag. Nå kan klubben risikere en klekkelig bot fra NFF.

De rundt 1300 Brann-supporterne som hadde tatt turen til Haugesund lagde voldsom stemning i 1-1-oppgjøret mot Jostein Grindhaugs menn.

– Ikke greit

Både ved innmarsj til kampstart og da Vito Wormgoor sendte gjestene i føringen fyrte enkelte av Brann-supporterne av bluss. Fordi det er ulovlig kan det komme til å koste klubben dyrt, skriver BA.

– Klubben risikerer bøter ved blussing som ikke er avklart og godkjent, ja. Vi synes ikke det er greit at bluss blir lurt inn på stadion og brukt på denne måten. Vi har et godt samarbeid og en god dialog med supporterne som er bygget på tillit og et ønske om det beste for Brann. Ved å gjøre dette bryter noen denne tilliten, sier Branns daglige leder Vibeke Johannesen til avisen.

– Får konsekvenser

Vålerenga fikk 60.000 kroner i bot da de blusset på Brann Stadion tidligere denne sesongen.

– Det er synd at noen få personer påfører klubben slike unødvendige kostnader, sier Johannesen.

– Det er åpenbart at dette får konsekvenser for klubben, så dette er ikke heldig i det hele tatt, sier leder for supporterorganisasjonen Bataljonen Roger Lillebøe-Hansen.