Romanias sene utligningsmål i EM-kvalifiseringskampen mot Norge fredag skapte jubel i den svenske leiren.

Parallelt med poengdelingen på Ullevaal stadion tok svenskene en enkel 3-0-seier mot Malta hjemme i Stockholm. Dermed er gruppefavorittene Sverige og Spania allerede i ferd med å feste et grep om plassene i toppen av tabellen i Norges EM-kvalifiseringsgruppe.

– Ingen skader, ingen karantener og Norge tapte poeng også. Så det var jo positivt, sa Sveriges Ludwig Augustinsson da han skulle oppsummere fredagskvelden overfor Aftonbladet.

– Klart det er et viktig poengtap for oss. Norge er en god motstander. Selvsagt er det bra for oss, sa Nederland-proffen Alexander Isak.

Tidligere Rosenborg-spiller Mikael Lustig var inne på det samme.

– Det var positivt for oss. Selvsagt er det deilig, sa han om resultatet på Ullevaal.

Mens Lars Lagerbäcks norske mannskap møter Færøyene kommende mandag, skal Sverige ut i en meget vrien bortekamp mot Spania.