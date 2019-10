Frykter ny skandale – dette gjør Norge hvis rasismen rammer igjen

Det norske laget har snakket om hvordan de skal håndtere en eventuell rasismeskandale i Romania tirsdag kveld.

Lars Lagerbäck reagerte da UEFA likevel tillot tilskuere i kampen mot Romania. Stian Lysberg Solum

BUCURESTI/OSLO: Landskampen mot Romania tirsdag kveld har fått et nytt og ikke veldig hyggelig bakteppe. Rasisme innen fotballen er igjen blitt en brennhett tema, etter at kampen mellom England og Bulgaria mandag kveld ble stoppet to ganger på grunn av rasistiske tilrop fra tribunene.

Lars Lagerbäck ga tidligere på mandagen uttrykk for stor bekymring for hvordan problemet har utviklet seg innen fotballen.

Det er ekstra aktuelt også for Norge, i og med at kampen mot Romania i utgangspunktet skulle bli spilt foran tomme tribuner.

Det europeiske fotballforbundet (UEFA) har straffet de rumenske vertene for rasistiske tilrop i kampene mot Spania og Malta. Søndag kveld fikk det norske laget kontrabeskjeden om at UEFA-reglene åpner for at det kan slippes inn opp til 30.000 barn på tribunene.

Landslagsledelsen har diskutert rasismeproblemet med spillerne før kampen mot Romania.

– Vi forholder oss i utgangspunktet til UEFAs regler, men vil gjøre en vurdering der og da avhengig av hva som skjer, skriver Fotballforbundets kommunikasjonsdirektør, Svein Graff i en tekstmelding til Aftenposten.

Flere engelske spillere opplevde rasisme fra tribunene i Bulgaria mandag kveld. CARL RECINE / REUTERS

Slik er reglene

Det betyr at norske spillere, trenere eller ledere vil ta kontakt med dommeren hvis de hører noe rasistisk under kampen.

Dommeren vil da stoppe kampen, og speakeren vil lese en melding over høyttaleranlegget som sier at publikum må slutte med den diskriminerende oppførselen. Hvis ikke kan kampen bli avbrutt.

Hvis rasismen ikke stopper med dette, skal dommeren nok en gang stoppe kampen. Han skal ta med seg spillerne i garderoben for en periode, mens en ny melding leses over lydanlegget.

Hvis heller ikke dette hjelper og rasismen fortsetter, skal dommeren avbryte kampen.

På spørsmål om hva som vil skje da, henviser UEFA til regelverket for disiplinærsaker og paragraf 27 som sier at motstanderlaget (tirsdag er det Norge) vil bli tilkjent en 3–0-seier.

Dette er reglene det norske laget vil følge, men de åpner altså for å gjøre ytterligere vurderinger der og da.

På tirsdagens pressekonferanse henvendte Lars Lagerbäck seg til de rumenske supporterne og ba om fin oppførsel. Vegard Wivestad Grøtt / BILDBYRÅN NORWAY

Kritikk fra Lagerbäck

Det norske laget reagerte mandag på at kampen likevel ikke vil bli spilt foran tomme tribuner.

– Jeg har forståelse for at Romania benytter muligheten til å invitere barn og ungdom, men det er mer regelverket til UEFA man kan lure litt på. Det er en veldig rar avgjørelse, når man vil slå ned på rasisme, sa Lagerbäck.

Til VG bekrefter landslagets kommunikasjonssjef Graff at UEFA ber Norge om unnskyldning for måten saken er blitt håndtert.

Ifølge Graff har Norge rettet flere spørsmål til UEFA rundt forbundets sanksjonsreglementet.

1. Hvorfor er det i praksis mulighet for fulle tribuner og ikke en begrensing i antall, mens Norge kun får ha et fåtalls tilskuere på kampen?

2. Hvorfor ble ikke Norge informert av UEFA om at de hadde endret på den opprinnelige sanksjonen og likevel hadde gitt Romania muligheten til å ha tilskuere til stede på kampen?

– Dette har de beklaget muntlig og skriftlig overfor oss, forteller Graff til VG.

I mandagens kamp mellom Bulgaria og England i Sofia opplevde flere engelske spillere rasistiske tilrop fra tilskuerne. Kampen måtte stoppes to ganger. I ettertid er det kommet sterke reaksjoner.

PS: Kampen mellom Romania og Norge spilles kl. 20:45 tirsdag.