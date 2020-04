Positive signaler for tysk fotball

Kan starte så tidlig som 9. mai.

Publisert Publisert For mindre enn 10 minutter siden

Erling Braut Haaland og kollegene i tysk fotball kan synes å nærme seg oppstart. Foto: Martin Meissner / AP

NTB-DPA

Klubbene i tysk fotball pustet lettet ut mandag etter at flere ledende politikere ga signaler om at de ikke vil stå i veien for at ballen på ny kan rulle.

Flere tyske medier melder at kampaktiviteten kan bli gjenopptatt så tidlig som 9. mai. Forutsetningen er at det spilles for tomme tribuner.

Les også Haaland overrasket skoleklasse på Jæren

Hygiene og sikkerhet

Markus Söder og Armin Laschet, delstatsministre i henholdsvis Bayern og Nordrhein-Westfalen, sa begge at ingenting kan tas for gitt, men at de ser positivt på forslagene som er lansert av den tyske ligaen (DFL).

DFL håper myndighetene vil åpne for kampaktivitet igjen i første halvdel av mai. 9. og 16. mai er begge nevnt som mulige datoer.

Delstatsminister Laschet sa mandag at et fullverdig opplegg rundt hygiene og sikkerhet må være på plass for at fotballkamper igjen skal tillates. Söder uttalte på sin side at kanskje kan være aktivitet allerede 9. mai.

– En helg med fotball er så mye mer overkommelig enn en helg uten, tilføyde han.

Les også Tidligere stjerne kritiserer Real Madrid – mener storklubben burde hentet Haaland

20.000 tester?

Et vesentlig spørsmål er samtidig om tyske myndigheter letter på sine nasjonale restriksjoner fra og med 4. mai. Det er varslet en avklaring rundt det etter et møte 30. april. Helseminister Jens Spahn sa mandag til Bild at kamper bak lukkede dører definitivt er en mulighet.

Samtidig må det avklares i hvor stort omfang og hvor ofte spillerne og øvrige klubbansatte skal virustestes i det øyeblikket fotballen igjen ruller. For å kunne fullføre inneværende sesong spekuleres det i at 20.000 tester kan bli nødvendig.

Publisert Publisert: 20. april 2020 23:03