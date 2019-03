Matthías Vilhjálmsson ble hentet til Vålerenga for å score mål. Islendingen leverte umiddelbart.

VÅLERENGA – MJØNDALEN 2–0

VALLE: Ny sesong, nye muligheter. Klanen hadde lengtet lenge nok etter å synge «Vålerenga kjerke».

Én som var ute etter å imponere sin nye fanskare i solskinnet på Valle, etter en grå hovedstadsettermiddag, var Matthías Vilhjálmsson. Den tidligere Rosenborg-spissen ga seg ikke før drømmedebuten var i boks med to mål foran 8055 tilskuere.

– Det er veldig deilig. Magisk, egentlig. Mer enn jeg kunne forvente. Jeg scoret på de sjansene jeg ikke burde score på, og bommer på dem jeg burde scoret på. Men det var en fantastisk kamp for min del, og laget spiller veldig bra, helt fra Adam (Larsen Kwarasey), forsvaret vårt og vi skaper mange sjanser. Det var en deilig dag, sa matchvinneren i intervjusonen på Intility Arena etter kampen.

Det så ut som den ballbesittende spillestilen til Vålerenga passet spissen som hånd i hanske.

– Veldig, veldig bra. Jeg har vært veldig imponert etter jeg kom. Det er veldig detaljert fra trenerteamet og alt. Og vi har jobbet steinhardt. Det har vært kjempepositivt. Men vi kan ikke ta helt av. Det er veldig mange tøffe kamper i vente, bedyrer Vilhjálmsson

18 minutter og 42 sekunder ut i kampen satt den første for året for Vålerenga og islendingen. Sam Adekugbe kom på overlapp og siktet på første stolpe med en presis pasning langs bakken. Vilhjálmsson satte ballen i nærmeste.

Fikk egen sang

32-åringen var ikke ferdig. I det 69. minutt satte Vålerenga opp for et frispark fra Bård Finne på høyresiden. Finne så seg ut spissen, og med en halvvolley via bakken sørget Vilhjálmsson for at ballen dalte ned i krysset.

Klanen presenterte spissens egen sang etter scoringen. Den kan fort bli en slager på Valle.

– Det var fantastisk. Det var imponerende. Jeg hadde ikke forventet det. Det viser bare hvor gode fans vi har, smilte Vilhjálmsson.

Vålerenga åpnet sesongen med 2–0-seier og en solid trepoenger, mens Mjøndalen fortsatt må vente på poeng i comebacket på øverste nivå.

«Vi er Vål’enga»

Bård Finne prøvde å sette ut Mjøndalens innleide keeper Julian Faye Lund allerede etter fem minutter, men Rosenborg-unggutten var med på notene. Keeperen var Mjøndalens lyspunkt i Oslo.

– Jeg synes det gikk greit for min del. Jeg hadde mye å gjøre. Det var en ok debut, men jeg er fornøyd med den. Så får vi håpe at vi blir bedre alle mann fremover. Det er jeg sikker på, sa Lund.

Keeperen kjenner Vilhjálmsson godt fra tiden deres i Trondheim.

– Vi kjenner hverandre godt. Det var gøy å spille mot ham. Det hadde vært gøy hvis det var noen andre som scoret, eller ikke scoret, men han er en god spiss og satte de kulene kontant i mål. Det skal han ha, sa 19-åringen.

Veteranen Olivier Occean kunne sendt Mjøndalen i ledelsen på en corner etter 11 minutter, men headingen gikk rett i fanget til Adam Larsen Kwarasey.

Til tonene av «Vi er Vål’enga» straffet Vilhjálmsson bommen med sitt ledelsesmål.

Ejuke herjet

Chidera Ejuke var et konstant uromoment for gjestene. Lund måtte dra frem en redning av ypperste merke da Ejuke satte fart og skjøt fra drøyt 16 meter etter Vilhjálmssons scoring.

Finne fortsatte kjøret like før halvtimen spilt da han ladet kanonen og smelte ballen i stangen. Vilhjálmsson klarte ikke sette returen. Finne skulle ønske at også han fikk høre nettsus.

– Det er bittert. Jeg har noen innenfor 16-meteren også, som jeg kan sette. Så er det en blanding mellom dårlige avslutninger og en ganske bra keeperprestasjon som hindrer meg litt. Så får jeg heldigvis en målgivende til slutt. Jeg burde ha scoret i dag, men det får vi bygge på til neste gang, sa Finne.

Bergenseren skrøt voldsomt av angrepskollega Vilhjálmsson.

– Han har fem mål på de to siste, det sier vel sitt. Jeg håper han kan bære frukter av det vi bak kan servere. Så skal vi fortsette å servere ham, så får vi se om jeg kan prøve meg litt også, sa 24-åringen.

Det tok tid før andre omgang tok fyr. Fansen var banens beste i omgangens innledning.

En annen nykommer, Herolind Shala, kunne økt Vålerengas ledelse etter 64 minutter spilt, men avslutningen etter et innlegg fra høyre ble for unøyaktig.

Vil til Europa

Men det gjorde ingenting. Vilhjálmsson ordnet seier.

Det er ikke noe i veien med Vålerengas ambisjoner denne sesonger etter noen år som må karakteriseres som middels. Ronny Deila sa i et intervju med Aftenposten før sesongåpningen at ambisjonen er europaspill i 2020.

Da må i så fall Oslo-laget ta medalje eller vinne cupen, eller, selvfølgelig, en kombinasjon. Starten var i alle fall lovende.