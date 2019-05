Lørdag kan Lyon og Ada Hegerberg ta klubbens fjerde strake Champions League-pokal. Mannen bak suksessen heter Jean-Michel Aulas.

16. april 2011: Regnet høljet ned over gressmatten og de 507 tilskuerne som hadde møtt opp på Meadow Park i Borehamwood, en drøy time nord for sentrum av London. Omstendighetene tilsa ikke akkurat at de to lagene utpå gresset spilte om en finaleplass i Champions League. Gjestene, Lyon, kunne gå til pause med 3–0-ledelse mot Arsenal. Med 2–0-seier i det første oppgjøret var finalebilletten til kvinnenes Champions League-finale så godt som sikret.

I pausen sto en mann med mange hundre millioner på bok og vrengte de søkkvåte draktene til Lyon-spillerne. Han gjorde sitt ytterste for å presse vannet ut av stoffet – klubbens damelag hadde nemlig ikke med seg et draktsett nummer to, slik herrelag på tilsvarende nivå alltid har.

I det øyeblikket bestemte mannen med millionene, Lyon-president Jean-Michel Aulas, seg for at kvinnefotballen måtte løftes frem.

– Neste gang skal de ha et sett de kan skifte til, akkurat som herrene har. Slik skal det bli fra nå av, sa han, ifølge Reuters.

Dominerer kvinnenes klubbfotball

Aulas startet med sin egen klubb. Åtte år etter den regnvåte kvelden i Borehamwood er laget en supermakt i kvinnefotballen. Olympique Lyonnais Féminin har vunnet Champions League hele fem ganger – flest av alle. Den første tittelen kom i nettopp 2011.

Seier mot Barcelona på lørdag vil bety tittel nummer seks – den fjerde på rad.

Laget er suverene også på hjemmebane. Ingen franske kvinnelag har flere ligatitler enn Lyons 17.

En av nøklene til lagets suksess har vært at kvinnelaget og herrelaget er sidestilte i klubben. På ungdomsakademiet deler guttene og jentene de samme fasilitetene. Akademiet som har fått frem så mange gode herrespillere har nå også begynt å få frem store talenter i kvinnefotballen.

I tillegg nyter begge seniorlagene en stor gjensidig respekt. Kvinnene spiller normalt hjemmekampene sine på en mindre treningsbane med under 2000 seter, men de viktige kampene foregår på lagets største arena: Parc Olympique Lyonnais, som kan romme nesten 60.000 tilskuere.

– Det er en fin følelse av at det ikke har noe å si om man er en profesjonell mann eller kvinne. Vi snakker med hendene og gir hverandre «handshakes». Det er en god atmosfære her – og det er grunnen til at vi oppnår suksess, har den tyske forsvareren Carolin Simon sagt.

ROMAIN BIARD / BILDBYRÅN

Hyllet av Hegerberg etter gjev pris

En viktig faktor for de siste årenes suksess har selvfølgelig vært norske Ada Hegerberg. Hun er ikke i tvil om at Aulas har hatt stor betydning for kvinnefotballens utvikling.

– Han har over mange år holdt herrelaget oppe i europeisk toppfotball, og var tidlig ute med å etablere kvinnefotballen. Han har samlet kanskje de to beste ungdomsakademiene i Europa, sier hun og legger til:

VEGARD WIVESTAD GRØTT / BILDBYRÅN NORWAY

– Lyon er den eneste klubben jeg vet om som har fullt ut integrert kvinne- og herrefotballen med like muligheter.

Spissen kom til Lyon i 2014 og ble i desember tidenes første kvinne til å vinne prestisjeprisen Ballon d’Or. Etterpå hyllet hun Aulas i et innlegg på siden «Players’ Tribune».

«I Lyon blir menn og kvinner behandlet som likeverdige. Vi trenger flere folk i sporten med en visjon lik den Jean-Michel Aulas har. Han skjønner at det å investere i kvinnenes sport er vinn-vinn for klubben, byen og spillerne.»

Hegerberg påpekte at syv av de 15 nominerte til Ballon d’Or var Lyon-spillere. Det understrekte Aulas’ arbeid med kvinnefotballen.

Ville bli gymlærer

Aulas ble født 22. mars 1949, drøye tre mil unna Lyon, i lille L'Arbresle. Han var god i matte, men det var idretten som appellerte til han karrieremessig. Unge Aulas ville nemlig bli gymlærer.

Skjebnen sendte ham i en helt annen retning.

En skade på ryggvirvelen førte til at han ble sengeliggende i seks måneder. Dermed gikk en lovende håndballkarriere og tankene om å bli gymlærer opp i røyk.

Istedenfor fikk han øynene opp for datamaskinen. Han startet et datafirma, som han solgte til et annet firma i Paris i 1970. Der jobbet han i 13 år. I 1983 så IT-selskapet Cegid dagens lys. Selskapet slo seg opp gjennom utvikling av dataprogrammer som spesialiserte seg regnskap og finans.

Det ble hans første store suksess. Cegid har i dag nesten 2000 ansatte, mens Aulas var god for nesten seks milliarder kroner i 2018, ifølge det franske finansmagasinet Challenges.

Fra annendivisjon til Europa

Og det var Aulas’ forretningssuksess som gjorde det mulig for ham igjen å kunne rette blikket mot idretten.

I 1987 tok han over Lyon. Klubben lå på det øyeblikket i Frankrikes nest øverste divisjon. De hadde aldri vunnet noen ligatittel.

Aulas kom inn med en plan: Han skulle ta klubben ut i Europa og opp i første divisjon i løpet av fire år.

Han behøvde bare ett forsøk på det siste. Hans første treneransettelse var en ung Raymond Domenech. Treneren, som siden skulle lede Frankrike til VM-finalen i 2006, fikk frie tøyler av «Presidenten». Han ledet Lyon opp til øverste nivå på første forsøk.

PATRICK GARDIN / AP

Siden har Aulas brukt sin sterke personlighet og fryktløshet til å sende Lyon stadig nærmere toppen. I 1999 gikk han hardt inn og brukte 166 millioner kroner (en stor overgangssum på den tiden) på brasilianeren Sonny Anderson.

Den tidligere Barcelona- og Marseille-spilleren scoret 92 mål på 159 kamper for klubben. Kjøpet av ham innledet Lyons storhetstid på begynnelsen av 2000-tallet.

Lagets første ligatittel kom i 2002. Les Gones (på norsk: barna) vant så serien syv ganger på rad. Et lag bestående av spillere som frisparkkongen Juninho, målvakten Grégory Coupet, Sylvain Wiltord og John Carew slo også godt fra seg ute i Europa, uten at de gikk helt til topps.

AP

Ser alle kampene

Tøffere konkurranse har bidratt til at titlene på herresiden er uteblitt de siste sesongene, men Aulas har likevel kunnet glede seg over bygging av ny stadion, suksessen til unge talenter som Alexandre Lacazette og Karim Benzema og ikke minst kvinnelagets dominans.

Aulas er inne i sitt 32. år som Lyon-president. Han ble 70 år gammel i mars. I et nylig intervju med Le Figaro hintet han til at han kan komme til å gi seg innen de neste fem årene.

Han håper også herrelaget kan vinne Europas gjeveste trofé innen den tid.

– Det største ville vært om herrene og kvinnene vant det samtidig, har han sagt.

Han vil uansett etterlate seg et enormt avtrykk den dagen han bestemmer seg for at nok er nok.

– Han er på absolutt alle kamper og har en tilstedeværelse som gjør at du får lyst til å gi hundre prosent tilbake. Her har mange ledere mye å lære, sier Ada Hegerberg.

På lørdag kan hun og resten av Lyon-spillerne skrive nok et kapittel i Aulas’ fotballeventyr.

KILDER: Challenges, Le Point, Le Figaro, The Players’ Tribune og Reuters.