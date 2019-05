Sven Mollekleiv fikk flest stemmer i den første valgrunden, men ble slått på oppløpssiden av Berit Kjøll.

LILLEHAMMER: Tom Tvedt er ferdig som idrettspresident. Det ble klart under presidentvalget på idrettstinget søndag, som utviklet seg til en reneste valgthriller.

Faktisk så var det bare én stemme fra at hele valget ble avgjort på loddtrekning.

Tvedt var på forhånd vraket av valgkomiteen i Norges idrettsforbund, men stilte til valg etter at Svømmeforbundet fremmet hans kandidatur.

Da resultatene fra den første valgrunden var klar, så det ut til at Mollekleiv skulle vinne. Han fikk 45 prosent av stemmene, mens Kjøll endte med 41 prosent og Tvedt 14 prosent.

Det kreves imidlertid over 50 prosent av stemmene for å bli valgt som idrettspresident. Dermed ble det en valgrunde nummer to, og den vant Kjøll med to stemmers overvekt. Det er 164 delegater på idrettstinget.

Hadde én av de 82 delegatene som stemte på Kjøll stemt på Mollekleiv, ville valget ifølge NIFs lover blitt avgjort på loddtrekning.

Vibecke Sørensen ble valgt som 1. visepresident. Hun har de siste årene vært en del av idrettsstyret.

Johann Olav Koss ble enstemmig valgt som 2. visepresident.

Fakta: Berit Kjøll Født: 30. november 1955 Bosatt: Nesøya, Asker Sivilstand: Gift med Jesper Lyngved Jobb: Direktør for Huawei Norge Tidligere yrkeserfaring: Administrerende direktør i Kilroy Travels, Tusenfryd, Flytoget og Steen & Strøm. Divisjonsdirektør i Telenor. Styreerfaring: DNB, SAS, Hurtigruten, Oslo universitetssykehus, Den Norske Turistforening, SJ Norge AS, Norges Rytterforbund. X

Tok et oppgjør med «drittpakker»

Da Anne Irene Myhr la frem valgkomiteens innstilling, ba hun innstendig om at idrettstinget måtte følge hele forslaget til styret som hun kom med.

Hun tok også et oppgjør med hvordan enkelte har opptrådt i valgkampen.

– Det har versert de utroligste historier de siste ukene. Drittpakker er sendt hit og dit. Det synes jeg ingenting om. Jeg håper dere setter dere inn i det arbeidet vi har gjort, sa Myhr.

Hun pekte i samme sammenheng på at valgkomiteen har vurdert flere kvinnelige kandidater til rollen som idrettspresident, og at det også er flere dyktige kvinner som er innstilt til viktige verv.

Om Mollekleiv sa hun:

– Vi anser han som den mest samlende lederen for norsk idrett, sa Myhr.

Da Mollekleiv selv fikk fire minutter til å snakke til forsamlingen, innledet han med «et helt liv i idretten».

Han snakket om viktigheten av å skape en idrett som er åpen for alle og om at idretten må snakke med en tydelig stemme inn mot de politiske organene.

Det var håndballpresident Kåre Geir Lio som fremmet Kjølls kandidatur.

Han pekte på lederegenskapene hennes, evnen til å skape entusiasme og hennes politiske kontaktnett. Han mente også at det ville være bra for norsk idrett med en kvinne på toppen, og at den signaleffekten også var viktig internasjonalt.

– Hun kommer til å merkes, sa Lio.

Da Kjøll selv slapp til, trakk hun frem tre områder hun ønsker å bli målt på.

– Ledelse, idrettens rolle i samfunnet og idrettens rammebetingelser, sa Kjøll.

Hun sa at ingen andre skal sette agendaen for idretten, og hun understreket at hun er vant til å lede styrer.

Tvedt hadde tre mål da det stormet

Svømmepresident Cato Bratbakk fremmet Tvedts kandidatur.

– Vi så ikke den komme, vi var ikke forberedt på den tsunamien som kom om krav på åpenhet. Jeg tror ikke vi har opplevd et større medietrykk om noe som ikke handler om idrettsprestasjoner, innledet Bratbakk med.

Han pekte på at Tom Tvedt ikke har skyldt på noen andre i stormen han har stått i og at ukulturen som var i organisasjonen nå er ryddet opp i.

– For oss er han hel ved, sa Bratbakk.

Tvedt selv sa at han for 2,5 år siden, da det blåste som verst, hadde bestemt seg for tre ting.

– Jeg bestemte meg for at det er ingen medier som skulle få SKUP-prisen på at dette styret gikk av. Det klarte vi. Jeg bestemte meg for at jeg skulle holde talen som jeg holdt i går (sic). I den talen kjenner dere meg. Dere får ikke mer enn det. Det siste jeg bestemte meg for, var å vise de resultatene som dette idrettsstyret har levert. Jeg vil si at de resultatene vi har klart i denne stormen, er de beste for norsk idrett noen gang. Det er jeg stolt av på vegne av styret, sa Tvedt.