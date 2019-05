Viktor Hovland (21) ble tildelt amatørgolfens mest prestisjetunge tittel. Snart vil nordmannen røpe om han fortsetter som amatør eller blir proff.

– Jeg er veldig nær en beslutning på hva jeg gjør videre, men ønsker ikke å gjøre det offisielt enda, sier Hovland til Aftenposten.

For en drøy måned siden ble 21-åringen den beste amatøren i verdens mest prestisjetunge golfturnering, The Masters. Han hadde kun 31 proffer foran seg på resultatlisten, blant dem vinneren Tiger Woods.

Noen dager senere var han den beste amatøren også på verdensrankingen.

Hovland er utvilsomt en av golfsportens mest spennende spillere. Spørsmålet mange nå stiller seg er: Skal han fullføre det siste året ved Oklahoma State University og fortsette som amatør i ett år til? Eller velger han å bli proff i 2019?

Hovland har vært i tenkeboksen i noen uker.

– Jeg tar det valget når tiden er inne. Men det er ikke så lenge til. Dere skal snart få vite, sier en hemmelighetsfull Hovland.

Fakta: Viktor Hovland Født: 18. september 1997 Fra: Oslo Norsk klubb: Miklagard Golf Spiller for i dag: Oklahoma State University Meritter: Norsk mester som 16-åring i 2014. Vant US Amateur Championship i 2018. 32. plass i The Masters 2019

BRIAN SNYDER, REUTERS

Prestisjetung pris

Da Aftenposten snakket med 21-åringen på telefon tirsdag ettermiddag, var han stolt over å ha blitt tildelt Ben Hogan Award.

Prisen er amatørgolfens mest prestisjetunge pris og går til den spilleren som har levert best i alle college- og amatørturneringer det siste året.

– Det er morsomt og betyr mye for meg. Det gir meg motivasjon for det som skal skje i fremtiden. Det er mange store navn som har vunnet denne prisen tidligere. De som har vunnet den har gjort det bra videre, og det får meg til å slappe av litt. Jeg blir kanskje litt mindre stresset, sier Hovland, som dro rett fra seremonien i Dallas og tilbake til Oklahoma tirsdag ettermiddag.

FÅTT MED DEG DENNE? Norsk golfsensasjon spiller for ære og berømmelse, men ingen penger

Men det var kun for å snu i døren: Fredag er det sesongfinale i NCAA Championship i Arkansas. Dersom Hovland bestemmer seg for å bli proff, kan det bli hans siste amatørturnering.

Eurosport-ekspert og tidligere golfspiller Per Haugsrud mener Hovlands prestasjoner er gigantisk i norsk sammenheng.

– Det er et tegn på at han er den beste amatøren i verden. Bedre kan det ikke bli når man er amatør. Det er ganske enkelt. Det er mange store navn på listen. Tiden går jo fort i golf når man blir profesjonell, men det er gull verdt på kort sikt med tanke på invitasjoner til turneringer og sponsorkontrakter.

Har fått mye TV-tid

I de turneringene Hovland har spilt til nå har han fått mye TV-tid til å være amatør. Og i USA er det viktig. Han snakkes om. Hovland er blitt lagt merke til.

– Han blir sammenlignet med mange av de store. Så får man se hvordan det går når han blir profesjonell. Vi har sett gode spillere som mange tror skal dominere, men som ikke har gjort det. Man må ha beina på jorden, men jeg har veldig tro på ham, påpeker Haugsrud.

– Hva er annerledes ved å være proff?

– Det er jo det at man er vant til å møte opp som favoritt og vinne mye. Og at det er mye roligere forhold. Banen er selvfølgelig også mye vanskeligere å takle. Det er noe han må bli vant til å lære seg. At man må være edruelig og ikke kan være vant med å dominere. Tiger Woods gjorde det, men det er svært sjelden. For eksempel må man akseptere at en 30.-plass også er veldig bra.

Haugsrud påpeker at det er veldig mange om benet i profesjonell golfspilling.

– Utfordringen er at man må spille inn 850.000 dollar (7,8 mill. norske kroner) for å få full ranking. Det er et vanskelig nåløye. Klarer han det, er han på nivå med Tiger og de få andre som har klart det. Om han gjør det er det helt vilt.

Hovland er amatør og går derfor glipp av store premiepenger. Dersom 21-åringen hadde vært profesjonell under The Masters i midten av april, ville han tjent 68.000 dollar for sin 32.-plass, som er drøyt 600.000 kroner etter dagens kurs.