Liverpool slapp med skrekken – forlenget ellevill rekke

Serieleder Liverpool imponerte ikke, men forlenget sin rekke uten tap da de slo tabelljumbo Watford.

Mohamed Salah sendte hjemmelaget i føringen sju minutter før pause. Foto: CARL RECINE / Reuters

LIVERPOOL - WATFORD 2–0

Fredag forlenget manager Jürgen Klopp sin avtale med Liverpool til 2024. Dagen etter forlenget han lagets rekke uten tap. De røde er nå ubeseiret i 34 ligakamper og troner suverent på toppen i Premier League. Forrige tap kom i januar, borte mot Manchester City.

Dette var de rødes åttende strake seier i ligaen. De har plukket 49 av 51 mulige poeng og leder ligaen med elleve poeng. Annenplasserte Leicester spiller senere lørdag.

Men det ble overhodet ikke så enkelt som forventet for Klopp og hans lag lørdag. Watford skapte store sjanser og kunne fort ha scoret både to og tre ganger på Anfield. Men svake avslutninger, samt godt keeperspill av Liverpools Alisson, ødela for gjestene.

Mohamed Salah sendte hjemmelaget i føringen sju minutter før pause. Egypteren fullførte en vakker Liverpool-kontring med å plassere ballen i det lengste hjørnet. Samme mann punkterte kampen på overtid da han flikket et skudd fra Divock Origi i nettet.

Mohamed Salah (tredje lengst til venstre) scoret begge målene for Liverpool mot Watford. Foto: Foto: Rui Vieira / AP / NTB scanpix

Kjempesjanser for Watford

Etter en sjeldent tafatt drøy halvtime av Liverpool var det Watford som skulle få den første store muligheten på Anfield. Abdoulaye Doucouré fikk stå helt fri på cirka elleve meter, men bommet helt med avslutningen. Neste forsøk ble blokkert. På den påfølgende corneren kontret Liverpool.

Roberto Firmino fant Sadio Mané med en flott volleypasning. Senegaleseren spilte videre til Salah, som dro seg inn i feltet og plasserte inn ledermålet med en nydelig avslutning. En dødelig kontring fra Liverpool etter 38 minutter.

Det ledermålet kunne vært utlignet like før pause. Ismaïla Sarr fikk en eventyrlig mulighet da han fikk stå helt alene i Liverpool-boksen. Watford-spilleren bommet totalt og muligheten endte i ingenting.

Også Mané fikk en stor sjanse da han ble spilt fri av Salah. Men touchet til Liverpool-spilleren ble litt for upresist da han forsøkte å runde Watford-keeperen.

Annullert scoring

Sarr skulle få nok en stor sjanse lite etter pause, men denne gangen var Liverpool-keeper Alisson i veien. Like etter trodde Mané at han hadde doblet til 2-0 da han stanget ballen i nettet, men etter bruk av VAR ble scoringen annullert for offside.

Alisson var nok en gang på jobb etter 54 minutter. Gerard Deulofeu ble spilt fri for Watford, men brasilianeren reddet Liverpool.

Hjemmelaget var heller ikke ufarlige. Etter en drøy time hadde de flere sjanser i løpet av kort tid, men verken Firmino eller Salah fikk skikkelig dreis på avslutningene.

Ti minutter før slutt var Liverpool nære å virkelig rote det til da Virgil van Dijk trillet ballen mot eget mål. Alisson var ute for å ta ballen, og ballen rullet forbi keeperen og like utenfor. Nesten et ekstremt klønete selvmål. Det påfølgende hjørnesparket traff stolpen.

I det 90. minutt punkterte Liverpool. Mané spilte til innbytter Origi. Hans skudd var på vei utenfor, men Salah var våken og flikket ballen videre i nettet til 2-0.

Nå reiser Liverpool til Qatar for å spille VM for klubblag. Neste Premier League-oppgjør for serielederen er 26. desember. Da blir det storkamp når de møter annenplasserte Leicester på bortebane. Der kan de ta nok et steg mot sitt første seriegull siden 1990.