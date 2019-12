Oslo-laget sjokkerte de regjerende NM-vinnerne

Grüner sto for en stor overraskelse da regjerende norgesmester Frisk Asker ble slått.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Grüner sjokkerte Frisk Asker og vant 6-3 i eliteserien ishockey torsdag. Her fra en tidligere kamp mellom lagene. Foto: Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix

NTB

GRÜNER - FRISK ASKER 6–3

Det var oslolagets første seier siden oktober. Tidligere i sesongen har Grüner slått bare de to lagene nærmest dem på tabellen, Narvik (i serieåpningen) og Manglerud Star.

Frisk ledet oppskriftsmessig ved første pause etter et overtallsmål signert Viktor Granholm, men norgesmesteren fikk sjokkbehandling i midtperioden.

Da scoret Niklas Sundfors, Trym Auren, Marius Carho Hansen og Jesper Öhrvall i tur og orden, og tabelljumboen ledet 4-1.

Gjestene reduserte to ganger før halvspilt 3. periode og så ut til å skulle vende kampen, men i stedet satte Hansen inn 5-3 på straffeslag etter selv å ha blitt hindret ulovlig da han var alene gjennom. Öhrvall kom rett inn fra utvisningsboksen og fastsatte resultatet i tomt bur 27 sekunder før slutt.

Grüner tok sin tredje seier på 25 kamper og er oppe i 10 poeng. Det er fortsatt ti poeng opp til Manglerud Star på plassen foran og 17 til Narvik på den siste sluttspillplassen.

Avgjorde sent

Lillehammer avgjorde med to sene scoringer da Narvik ble slått 7-4. Mads Homdrom scoret ledermålet 5.17 minutt før slutt med en backhand fra nesten død vinkel, via skøyta til keeper Joona Partanen. 22 sekunder senere styrte Joakim Eidsa Arnestad inn Adrian Danielsens skudd med køllebladet i hodehøyde. Dommerne studerte situasjonen lenge før de kom til at det ikke var farlig spill.

Narvik holdt følge i to perioder da lagene møttes onsdag, men raknet og tapte 3-7. Torsdag varte spenningen enda lenger, da Narvik med to tidlige mål i 3. periode utlignet til 4-4, men turen endte uten poeng. Brendan Harms fastsatte resultatet i tomt bur og ordnet tremålsseier.

Fort gjort

Serieleder Stavanger avgjorde med tidlig scoring i hver av de tre periodene da Sparta ble slått 6-1. Mathias Trettenes scoret etter 1.15 av den første perioden, Thomas Berg-Paulsen etter 1.53 av den neste og Dan Kissel etter 0.37 av den siste. Dermed sto det 3-0.

Magnus Nilsen reduserte på en keeperretur i undertallsspill etter halvspilt 3. periode, men det tirret bare hjemmelaget. Kissel ble like etter tomålsscorer i spill fem mot tre. Markus Vikingstad økte med en frekk backhandscoring før Simen Talge fastsatte resultatet.

Sparta kom veldig skjevt ut foran 3849 tilskuere i Stavanger, og før det var spilt to minutter hadde Emil Martinsen Lilleberg pådratt seg matchstraff for usportslig oppførsel i en kamp som endte med 79 utvisningsminutter.

Publisert: Publisert 19. desember 2019 20:56 Oppdatert: 19. desember 2019 21:07

Mest lest akkurat nå