Riise tok ut Haavi og Thorisdottir til kampene mot England og Frankrike

ULLEVAAL (VG) Emilie Haavi (30) har vært oversett av sin tidligere LSK-trener Hege Riise etter hun overtok landslaget. Nå er Roma-offensiven inne igjen.

Haavi og Maria Thorisdottir er veteraner på landslaget, men nye for Riise-regimet, og mandag ble det kjent at duoen med totalt 155 landskamper er to av de 25 spillerne i troppen. Den er større enn vanlig og skal prøve seg mot Frankrike og europamester England i Spania i 11. og 15. november.

– Haavi har prestert over tid. Vi føler det var riktig å ta med henne nå, begrunner Hege Riise.

– Det føles veldig bra. Nå er det lenge siden sist, og jeg gleder meg veldig, melder Emilie Haavi.

Hun spilte sist for Norge i mars i forkant av sommerens EM. Dit kom hun ikke med, og etter at Riise, Haavis mangeårige trener i LSK Kvinner, overtok for Martin Sjögren etter fiaskomesterskapet, har heller ikke Roma-spilleren fått innpass. Inntil i dag. Det skjer etter at Riise-assistent Ingvild Stensland nylig var på besøk i Italia, der Haavi leverer godt om dagen:

– Jeg har ikke hatt noe særlig dialog med Hege, men Ingvild var på besøk forrige uke og så CL-kampen vår hjemme mot Slavia. Da hadde vi to en fin prat i etterkant, forteller Haavi, som ikke vært redd for å sette offentlige ord på skuffelsen over å bli utelatt tidligere i høst.

– Er 100 landskamper et mål for deg?

– Det hadde vært kult, men det får bli en eventuell gulrot etterhvert, svarer den 92 landskamper sterke 30-åringen fra Oslo.

Her er troppen Keepere: Guro Pettersen, Sunniva Skoglund, Aurora Mikalsen Forsvar: Guro Bergsvand, Tuva Hansen, Emilie Bragstad, Anja Sønstevold, Marit Bratberg Lund, Sara Hørte, Mathilde Harviken, Maria Thorisdottir Midtbane/angrep: Guro Reiten, Thea Bjelde, Frida Maanum, Lisa Naalsund, Ingrid Engen, Vilde Bøe Risa, Julie Blakstad, Anna Jøsendal, Elisabeth Terland, Celin Bizet Ildhusøy, Sophie Roman Haug, Amalie Eikeland, Emilie Haavi, Karina Sævik

Tilbake er også Manchester United-forsvarer Maria Thorisdottir, som i motsetning til Haavi startet to av tre kamper for Norge i EM. Men heller ikke hun har vært inne før nå.

– Det var viktig for oss å se flere, det har vi fått gjort, og det var en åpning for å ta med Maria igjen mot to gode motstandere, sier landslagssjefen.

Maren Mjelde har måttet melde forfall til denne samlingen og er med å åpne opp for Thorisdottir. Ada Hegerberg er heller ikke med på grunn av skade. Caroline Graham Hansen har tatt pause fra landslaget og er uansett også skadet.

Riise var tilbake etter New Zealand-turen forrige helg, der Norge ble trukket mot vertsnasjonen New Zealand, Filippinene og Sveits i VM neste år.

– En heldig trekning, innrømmer Riise før hun presenterte troppen til de to privatkampene i november.