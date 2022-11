Dette er Dennis Haugers vanskelige valg – har fire lag å velge mellom

Dennis Hauger (19) forlater årets Formel 2-lag. Det står nå mellom fire team foran 2023. Valget kan bli helt avgjørende for om Hauger kommer til å bli Formel 1-fører.

FORMEL 2: Dennis Hauger skal kjøre Formel 2 også i 2023. Det kan bli et avgjørende år for om han tar steget opp til Formel 1.

VG vet at det står mellom to britiske, ett nederlandsk og ett fransk team etter at Team Hauger har bestemt seg for å vrake Prema, som han kjører for i 2022.

Aurskogs store motorsønn er en del av Red Bulls Formel 1-akademi, men de har ikke team i Formel 2.

Dette er de fire lagene det nå står mellom:

MP Motorsport . Er det beste teamet til nå i 2022. Holder til i Nederland. Har årets Formel 2-mester i Felipe Drugovich, som er klar som vinner selv om to løp gjenstår. Har ikke vært spesielt bra i tidligere Formel 2-sesonger.

ART Grand Prix . To av neste års Formel 1-førere, George Russell (2018) og Nyck de Vries (2019), ble Formel 2-mestere for dette teamet. I år ligger Theo Pourchaire an til 2. plass. Fransk team grunnlagt av sønnen til Ferraris legendariske teamsjef Jean Todt.

Carlin Motorsport . Britisk team der veldig mange av Formel 1-førere har vært innom gjennom tidene: Sebastian Vettel, Nico Rosberg, Daniel Ricciardo, George Russell, Carlos Sainz ... I Formel 2 har Lando Norris tatt sølv (2018) og Yuki Tsunoda bronse (2020) medalje for teamet. Teamet ligger på 3. plass i årets lagmesterskap.

Virtuosi Racing. Ligger bare på 6. plass i årets teammesterskap, men er likevel et aktuelt valg for Hauger. Britisk team med sterke resultater hvert eneste år siden de begynte å satse på Formel 2 i 2019. Zhou Guanyu tok steget fra Virtuosi til Formel 1 etter 2021-sesongen. Pål Varhaug kjørte for dette teamet i GP2 i sin tid.

Dennis Hauger ligger på 11. plass i Formel 2-mesterskapet for 2022 når to løp gjenstår.

Haugers manager Harald Huysman vil ikke si noe om hvilket team de kommer til å velge, men han antyder at avgjørelsen faller kjapt.

– Det skyldes at det ikke er så mange plasser ledige for neste sesong. Derfor må vi ta avgjørelsen tidlig.

På Viaplays Formel 1-sending søndag sa Dennis Hauger:

– Det er mange tilbud, men det er vanskelig å ta det rette valget.

Han bekrefter - som han har gjort tidligere - at det ikke blir Prema.

– Vi kommer mest sannsynlig med nyheter neste uke, sier Hauger.

Viaplay-ekspert Thomas Schie kommenterer Haugers valg slik:

– Neste sesong blir veldig avgjørende for den videre karrieren. Derfor blir det spennende å se hva Dennis lander på til slutt.

Team Hauger valgte altså Prema foran 2022-sesongen. Det så tilsynelatende ut til å være genialt, for Prema vant både førermesterskapet (Oscar Piastri) og lagmesterskapet suverent i 2021.

Likevel har 2022-sesongen vært en liten skuffelse for Prema, som har Jehan Daruvala på 5. plass og Hauger på 11. plass før den siste løpshelgen.

PS: Dennis Hauger har siden han var 14 år tilhørt Red Bulls akademi. Derfor er AlphaTauri det mest aktuelle teamet om han tar steget opp til Formel 1 i 2024-sesongen. AlphaTauri er et av Red Bulls to team i Formel 1.