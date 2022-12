Visste ikke at de ble filmet på trening: - Det er helt uholdbart

Barn, ungdom og voksne ble filmet på håndball- og volleyballtrening uten at de visste det. Norges idrettsforbund innrømmer brudd på egne retningslinjer – og MyGame tar grep.

OPPTAK: Et volleyball- og håndballag ble filmet mens de trente, varmet opp og tøyet ut. I utgangspunktet var det en håndballkamp på breddenivå som skulle blitt sendt.

På Vestlandet i oktober ble det spilt en håndballkamp i lavere divisjoner, som skulle ha blitt vist på TV 2 Play.

Kanalens ferske avtale med breddeplattformen MyGame gjør at ungdoms– og breddeidrett landet rundt kan strømmes direkte til din TV-skjerm.

Men i stedet for at håndballkampen ble vist, ble det gjort over en time med opptak av et volleyball- og håndballag som hadde en helt vanlig trening. I videoen kan man også se to barn tusle rundt ved flere anledninger.

Flere av deltakerne på treningen var under 13 år som er den nedre aldersgrensen på utøvere som kan filmes. Det skal også bare være kamper som filmes, ifølge regelverket til idrettsforbundet.

– At kameraene går når de ikke skal gå, er overhodet ikke bra i det hele tatt. Det er helt uholdbart, enkelt og greit, sier styreleder for håndballklubben, som VG anonymiserer i denne saken.

– Her har det åpenbart skjedd noe som ikke skal skje. Vi går umiddelbart i dialog med MyGame for å finne årsaken og sikre at lignende ikke gjentar seg, sier Norges Håndballforbund i en uttalelse til VG.

Hva er MyGame? «MyGame er breddeplattformen for norsk lagidrett. Ved hjelp av smarte sportskamera produserer og strømmer vi breddekamper fra hele Norge. Foreldre, familie, venner og fans kan dermed følge sine favorittspillere og lag gjennom våre apper», er deres egen beskrivelse hentet fra nettsiden deres. Tidligere i år ble det klart at TV 2 i samarbeid med MyGame skal strømme fotball, håndball, innebandy, basketball, volleyball og ishockey ned til 15-årsklassen landet over. TV 2 eier omtrent halvparten av MyGame. Tjenesten skal ha fått mange positive tilbakemeldinger, men alle er ikke like overbevist. Oslo kommune er en av få kommuner som foreløpig har sagt nei til denne løsningen. Omar Samy Gamal (SV) er byråd for kultur og idrett i Oslo. Han mener strømming av barneidrett kan føre til økt risiko for mobbing. – Det kan ha uheldig konsekvenser, for eksempel mobbing, og så er jeg bekymret for prestasjonspress og at idretten ikke blir en fri arena lenger, men en prestasjonsarena, sier politikeren til VG.

Opptaket har nå blitt fjernet av MyGame etter at VG gjorde plattformen oppmerksom på at det hadde ligget ute i halvannen måned.

MyGame måtte også fjerne et opptak tidligere i desember da en 12-åring ble filmet i en slåsskamp.

– Innført tiltak

Ifølge styrelederen i håndballklubben var det en tilskuer hjemme fra sofaen som henvendte seg allerede på selve kampdagen. Styrelederen sier at han selv tok kontakt med MyGame samme dag – men likevel ble ikke opptaket slettet.

Styrelederen sier han da tok det som en selvfølge at MyGame umiddelbart ville fjerne opptaket.

– Vi ser at det er kommet en melding om en feil. Den er ikke blitt fanget opp, det er beklagelig. Dette har skjedd i en oppstartsfase. Vi har i dag personell som liveovervåker kampene for å luke ut feil som dette, svarer kommunikasjonssjef i MyGame, Svein Graff, på styrelederens utsagn.

GREP: Svein Graff - tidligere medieansvarlig for herrelandslaget i fotball - sier at MyGame bruker episodene til å videreutvikle sikkerhetssystemene deres.

Graff mener det er vanskelig å garantere at det aldri vil bli gjort feil.

– Vi vil prøve å få bukt med den uregulerte strømningen, den man ikke har noen kontroll på. Dette er det andre tilfellet som er blitt rapportert til oss, av 5000 kamper. Det kommer kanskje noen flere episoder etter at dere i VG spesifikt ba leserne om tips knyttet til slike episoder, skriver Graff i en e-post til VG og fortsetter:

– Vi håper ikke det, men vi bruker episodene til å videreutvikle sikkerhetssystemene våre. Vi har nå innført tiltak som gjør at filming fra kamper som inneholder personer som ikke er gamle nok til å spille i årsklasse 15 automatisk vil bli slettet. Vi har også lagt inn sperre på skjermopptak fra tjenesten.

Men hvordan kunne det skje at det ble gjort opptak av en trening?

– Sammen med idretten jobber vi for å etablere trygge rammer for strømming. Vi har etablert en totrinnsnøkkel som gjør at kamera i haller kun kan startes når det er satt opp en offisiell kamp som er forhåndschedulert i idrettens datasystem. Men kamera må manuelt startes av sekretariatet til den idretten som bruker hallen, skriver Graff og legger til:

– I dette tilfellet er det satt opp en kamp i idrettens systemer som skulle vært spilt på bane A i den aktuelle hallen. Kampen er blitt spilt på bane B istedenfor. Dette er ikke blitt fanget opp av håndballens sekretariat i hallen. Det er veldig uheldig.

En kan tydelig høre på opptaket at det spilles en kamp i bakgrunnen, men at det skjer på en annen bane i idrettshallen.

– Men, bare så vi vet hva vi snakker om: Det er totalt 29 seere som har vært innom denne sendingen, som ligger bak en betalingsmur. Jeg vil anta at de fleste har skrudd av etter noen minutter, siden det ikke ble sendt noen kamp, fortsetter Graff.

Bekymret

Den nedre aldersgrensen, satt av Norges idrettsforbund (NIF), på idrettsutøvere som kan filmes er altså på 13 år. Det er kun kamper som skal filmes.

– VG refererer til to uheldige eksempler på avvik som har forekommet, og som er et brudd på NIFs retningslinjer, sier Pål Kristen Rønnevik, leder for modernisering og digitalisering i NIF.

Datatilsynet DatatilsynetDatatilsynet er et offentlig norsk kontrollorgan som har ansvar for at personvern og sikkerhet er ivaretatt i behandling av digitale dataregistre. Kilde: Store norske leksikon. er bekymret for at det som filmes og publiseres på Internett, vil kunne spres videre slik at det aldri forsvinner.

– Uavhengig av hvilken aktør som står bak, er Datatilsynet generelt skeptisk til utviklingen vi ser hvor barneidretten i økende grad skal strømmes, sier Anders Sæve Obrestad, juridisk seniorrådgiver i Datatilsynet.

– Datatilsynet følger med på utviklingen når det gjelder strømming av barneidrett, og vil fortsette med dette i 2023. Vi har foreløpig ikke mottatt noen klager om dette temaet, men vi har mottatt spørsmål fra både kommuner, klubber og foreldre på vår veiledningstelefon, sier Obrestad.

ANSVAR: – Dersom det skjer brudd på personopplysningssikkerheten, har den som behandler personopplysningene ansvar for å iverksette tiltak for å forhindre at det skjer igjen, sier Anders Sæve Obrestad, juridisk seniorrådgiver i Datatilsynet til VG.

Rønnevik fra idrettsforbundet sier det er viktig at arrangører tar feil på alvor og at det settes inn målrettede tiltak for å forhindre avvik i fremtiden.

– NIF har dialog med MyGame og andre strømmeaktører for å se på ytterligere tiltak for å redusere risikoen for misbruk. Dette kan eksempelvis være å begrense strømming til verifiserte brukere som har roller i norsk idrett eller er nærstående, sier Rønnevik.