Velger annerledes enn Klæbo: – Vi blir ikke bedre

Johannes Høsflot Klæbo (26) trener i høyden, men det er en grunn til at de andre ikke gjør det.

VANT: Johannes Høsflot Klæbo tok seiren på 10-kilometeren i Ruka i november, Pål Golberg (t.v.) ble nummer to, mens Martin Løwstrøm Nyenget (med ryggen til) ble nummer tre.

Til helgen går verdenscupen i langrenn i Davos på rundt 1600 meter. Det er mer eller mindre «hjemme» for Klæbo, som skal ha rundt 100 høydedøgn denne sesongen.

Resten av landslagsløperne velger annerledes.

– Vi har gjort mye studier på høydetrening, vi har målt i blod, men vi finner ikke at vi blir bedre av å være i høyden, sier Golberg til VG.

Golberg leder verdenscupen før rennene i Davos. Han har fem pallplasser, to av dem seire så langt i sesongen.

– Jeg har mange sesonger hvor jeg var mye i høyden, og det er de sesongene med størst variasjon i resultatene, sier Golberg.

Dette er høydetrening Høydetrening er utholdenhetstrening i «tynn» luft, vanligvis i høyder fra 1800–2000 til vel 3000 meter over havet. Ved opphold og trening i slike høyder vil kroppen søke å motvirke det lavere oksygentrykket ved å øke blodets transportkapasitet av oksygen fra lungene til resten av kroppen. Dette skjer gjennom økt produksjon av røde blodceller og således høyere relativt innhold av hemoglobin i blodet (høyere blodprosent), siden det er hemoglobinet i de røde blodcellene som er oksygenbærende. Kilde: Store norske leksikon.

Landslagsløperne VG har snakket med er enige: Er det mesterskap i høyden, så må det trenes i høyden. Men i februar og mars er det VM i Planica, som er på høyde med for eksempel Sjusjøen (rundt 900 meter) hvor mange langrennsløpere trener mye.

Klæbo har vært på flere høydeopphold i Europa og USA før sesongen. 26-åringen har vunnet alle fire verdenscuprennene han har gått denne sesongen.

– Johannes kunne gjort hva han ville og vunnet tre skirenn i helgen, sier Golberg om Lillehammer-helgen. Klæbo stilte til start på ett av tre skirenn og vant det.

VM-GULL: Hans Christer Holund (t.h.) vant femmila i VM i Seefeld i 2019. Sjur Røthe tok bronse. Røthe ble verdensmester på 30 kilometer fellesstart med skibytte tidligere i mesterskapet.

Sjur Røthe ble nummer to på 20 kilometer fellesstart i Lillehammer. 34-åringen er en av løperne med mest høydeerfaring, men nå er han sikker på at det beste for ham er å trene i lavlandet. For rennet på 1600 meter i Davos er spesielt.

– Om jeg skulle prestert optimalt i Davos så ville jeg reist ned tidligere, og vært der lenger for å akklimatisere meg, sier Røthe til VG.

Dersom 20 kilometeren i Davos hadde vært årets viktigste renn så hadde han prioritert annerledes.

– Da måtte jeg lagt om planen og kjørt høyde inn mot det rennet, for å gå skirenn på den høyden i den farten, sier Røthe til VG.

De største i norsk langrenn de siste årene har vært mye i høyden: Petter Northug, Therese Johaug og Marit Bjørgen. Northug snakket nylig i VG om betydningen av høydetrening for hans karriere.

– Det er så mange elementer i langrenn. Jeg er snart 33 år, men jeg blir ikke klok på hva som er den beste miksen, sier Golberg.

Men han forstår hvorfor Northug dro til høyden.

– Han hadde det største mediepresset noen utøver i Norge har hatt, så at det påvirker positivt å komme seg vekk fra det i 100 dager, skjønner jeg. Jeg kan gå 300 dager i året uforstyrret i Oslo, sier Golberg og ler.

Hans Christer Holund ble verdensmester i Seeefeld og Oberstdorf. Han har hatt sine beste sesonger når han har trent vesentlig mindre i høyden.

– Høydeeffekten er en kortvarig glede, en effekt i tre uker. Skal du ha ordentlig effekt så må du fortsette med høyde i sesongen. Har du trent i høyden på sommeren og høsten, så er det egentlig ikke en høydeeffekt etter jul, sier Holund.

Han er på ingen måte imot høydetrening, men han ser en del utfordringer ved det.

– Ulempen er at du må trene roligere og mindre. Det er større risiko å bli syk ved å bo på hotell og ved reise. Ender du opp med å trener litt for mye, så må du trene rolig når du kommer hjem. Kanskje drar du på deg covid. Er det verdt det, spør Holund.

Han forteller at allroundlaget aldri har hatt sterkere resultater enn når de har trent i lavlandet.

Både Golberg, Holund, Røthe og Klæbo skal gå 20-kilometeren i Davos søndag. Klæbo og Golberg skal også gå sprinten lørdag.

– Jeg hyller at Johannes reiser og gjør et høyderegine. Alle enerne i Norge har brukt høyden veldig mye. Men er det på grunn av høyden eller hadde de blitt enere uansett? Det er en spennende debatt, sier Røthe.

Landslagstrioen mener alle løpere som kommer opp på landslagsnivå bør prøve et høyderegime. Landslagstrener Eirik Myhr Nossum mener høydetrening bare er en liten flik av et stort bilde, og at diskusjonen om høyde kommer, fordi Klæbo nå har hatt 18 måneder med et høydeopplegg, mens de fleste andre velger annerledes.

– Alle må finne sin måte å maksimere sitt eget potensial. Noen tyr til høydetrening som en del av dette. Jeg tror ikke det er høyden i seg selv som gir en eventuell effekt, men periodiseringen man ofte legger opp til kan være gunstig for enkelte. For meg er høyde eller ikke-høyde en detalj. Det viktigste du må gjøre er å maksimere alt annet, sier Nossum.