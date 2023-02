Norges gullgrossist legger opp: – Det er vemodig

Norsk paraidretts fremste gullgrossist i «moderne tid», Sarah Louise Rung (33), har bestemt seg for å ta turen opp av vannet og henge badedrakten til tørk.

Sarah Louise Rung smiler etter ett av sine to gull i Paralympics 2016 i Rio.

Rogalendingen hentet hele ni medaljer til sammen i Paralympics i 2012 og 2016 – før nye regler gjorde at hun ble stående uten medaljer i Tokyo-Paralympics i 2021.

– Det er vemodig å gi seg, men alt har sin tid, sier Sarah Louise Rung til VG.

Hennes bravader kan best illustreres i tall:

53 internasjonale mesterskapsmedaljer.

13 VM-gull.

12 EM-gull.

4 gull i Paralympics.

– Prestasjonene i Paralympics i London 2012 henger høyest.

– Jeg var ekstremt sulten til å prestere bra, og visste at arbeidet som var lagt ned, ikke kunne vært bedre. Å tre inn på en olympisk arena for første gang med den tryggheten spilte nok en stor rolle.

Det har blitt tusenvis av treningstimer gjennom 13 år som landslagssvømmer. Her er Sarah Louise Rung i ADO Arena i Bergen i 2021.

Sarah Louise Rung har drevet med svømming i 22 år, de siste 13 årene som para-svømmer på landslaget.

– Svømmingen har vært en stor del av livet mitt. Vi reiste mye på treningsleirer. Det ble på mange måter min andre familie. Jeg har møtt så mange gode mennesker gjennom idretten. Nå kan jeg se tilbake på en fin tid, sier rogalendingen.

Til høsten starter hun på et masterstudium i klinisk ernæring ved Universitetet i Bergen, der hun har bodd i flere år og trent i anlegget som har navn etter Alexander Dale Oen, som hun rakk å være flere år på landslaget sammen med før han døde i 2012.

Sammen med andre norske utøvere var Sarah Louise Rung invitert til slottet i 2021.

– Det har ikke vært et enkelt valg. Jeg tok et år etter Tokyo 2021 til å kjenne på de følelsene, og fortsatte på studiene i Bergen. Jeg innser at det er en tid for alt, og at motivasjonen til å gjøre den jobben som kreves for å hevde seg internasjonalt, ikke er like sterk etter så mange år. Jeg har oppnådd det som er mulig i bassenget, og jeg hadde også lyst til en faglig karriere etter idretten.

Det er mye debatt om hvilke muligheter de ulike særforbundene gir parautøverne. Rung roser hemningsløst svømmeforbundet:

– Sportslig var det aldri noe snakk om det. Jeg var en del av landslaget og fikk samme vilkår og tette oppfølging som de andre – som Alexander Dale Oen og Sara Nordenstam. Jeg ble inkludert på en veldig fin måte. Jeg tror svømming har vært ledende på dette.

Sarah Louise Rung var blant hedersgjestene da regjeringen markerte Paralympics-innsatsen i 2016. Her sammen med daværende kulturminister Linda Hofstad Helleland.

Mellom lekene i Rio 2016 og Tokyo 2021 ble regelverket endret. Hun ble flyttet til en ny og tøffere klasse.

– Jeg møtte andre konkurrenter som hadde noen forutsetninger som jeg ikke har, som at de kunne stå, stupe fra startpallen og sparke fra i veggen i vendingen.

Sarah Louise Rung var fast gjest på Idrettsgallaen og vant stadig nye glasskuler der.

Men med et pennestrøk ble plutselig mulighetene til å hente nye trofeer atskillig mindre. Og Norges anke førte ikke frem.

Hun fortsatte satsingen for å kunne ta medalje også i Tokyo i 2021.

Alexander Dale Oen og Sarah Louise Rung på en samling på Norefjell – bare et drøyt halvår før han døde.

Sarah Louise Rung tok aldri ordet «urettferdig» i sin munn, men forklarer endringen slik:

– Styrken som jeg viser i bassenget, kommer fra flere år med mye trening. Det er alle disse årene med trening som har gjort at jeg har en god posisjon i vannet og har opparbeidet mer styrke i svømmingen. At det medførte at jeg skulle møte konkurrenter med andre forutsetninger, er merkelig å forstå.

– Avslutningen i Tokyo var kanskje ikke en avslutning jeg hadde sett for meg. Selv om det ikke førte til medalje, var prestasjonen likevel god. Tiden på 100 meter bryst var den nest beste tiden gjennom hele idrettskarrieren.

– Jeg kan se tilbake på 13 fantastiske år med internasjonal svømming, og vil takke alle trenere, støtteapparat, svømme-kolleger som har bidratt til en fantastisk karriere.

Landslagstrener Morten Eklund sier til VG:

– Fra 2009 til 2021 vant Sarah Louise 52 av Norges totalt 87 mesterskapsmedaljer. Det er noe ingen har gjort før henne og gir henne posisjonen som en av de mestvinnende utøverne i Norge noensinne, uansett idrett.