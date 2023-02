LeBron tok rekorden Jordan aldri klarte – skrev baskethistorie i L.A.

OSLO/USA (VG) (LA Lakers – OKC Thunder 99–104, pågår fortsatt) LeBron James (38) er nå den mestscorende NBA-spilleren gjennom tidene.

TIDENES BESTE? «Team LeBron» har fått nok et argument i diskusjonen om hvem som er tidenes beste basketspiller. Nå har LeBron James tatt rekorden Michael Jordan aldri klarte å røre.

– Faen altså, tusen takk folkens, sa LeBron James til en fullsatt arena da rekorden var et faktum.

På TV-skjermen var det to grafikker: Resultatet mellom Thunder og Lakers – og en nedtelling på hvor mange poeng LeBron James trengte for å slå den legendariske rekorden til Kareem Abdul-Jabbar (75) som har stått siden 1984.

75-åringen var selv på plass i Crypto.com Arena tirsdag kveld lokal tid, og før kamp øvde LeBron på det ikoniske «sky hook»-skuddet som NBA-legenden var kjent for – og nettopp det skuddet Abdul-Jabbar brukte for å ta rekorden for 38 år siden.

Abdul-Jabbar scoret 38,387 grunnseriepoeng for Los Angeles Lakers og Milwaukee Bucks på 70- og 80-tallet.

– Det er en rekord flest trodde aldri ville bli slått, var TNT-kommentatoren Stan Van Gundys siste setning før kampen satte i gang.

Men de som trodde James ville gå hundre prosent rekorden fikk se en passiv superstjerne som valgte å sentre i stedet for å avslutte angrepene selv i åpningen.

Stemningen i Crypto.com Arena var dog helt upåklagelig da James satte sine første tre poeng for kvelden med et perfekt skudd fra venstre.

Derfra og ut var det ingen tvil om at LeBron var på rekordjakt.

38-åringen scoret fra alle kanter, og til pause hadde han halvert grafikken øverst til høyre på skjermen. Med tre strake trepoengere var telleren nede på åtte allerede halvveis i tredje periode.

LeBron knyttet neven, og fikk med seg hele arenaen på jubelbrølet.

Med 10 sekunder igjen av tredje periode var det gjort. Hele arenaen sto oppreist da det gjensto to fattige poeng, og 38-åringen skrev historie med et vanskelig «step back»-skudd.

Kampen ble stoppet i flere minutter, og en tydelig rørt LeBron James ble hyllet på storskjermen.

Abdul-Jabbar ble invitert ut på parketten for å overlevere en symbolsk basketball til NBAs nye mestscorende spiller. Han måtte holde tårene tilbake.

– Å gjøre dette foran en legende som Kareem er utrolig for meg. Gi han en stående applaus, sa James til publikum.

LeBron James Født : 30. desember 1984 (38 år)

Høyde : 206 cm

Klubber : St. Vincent-St. Mary (high school), Cleveland Cavaliers (2004–2010), Miami Heat (2010–14), Cleveland Cavaliers (2014–18), Los Angeles Lakers (2018-).

NBA-mester i 2012, 2013, 2016 og 2020.

OL-gull med USA i 2008 og 2012, bronse i 2004.

Rekordjakten til James har selvfølgelig fått enorm oppmerksomhet i «statistikkgale» USA, og billettene til de to siste hjemmekampene til Los Angeles Lakers har det vært enorm interesse for.

Billetter til møtet med Oklahoma City Thunder kostet svimlende 75.000 dollar (nærmere 780.000 kroner). De samme billettene til oppgjøret mot Milwaukee Bucks natt til fredag norsk tid ble priset til utrolige 242.000 dollar – altså 2,5 millioner norske kroner ifølge AP.

Det koster gryn å få med seg NBA-historie live.

Tidenes poengsankere i grunnspillet i NBA: LeBron James 38388 (1410 kamper) 2003– Kareem Abdul-Jabbar 38387 (1560) 1969–1989 Karl Malone 36928 (1476) 1985–2004 Kobe Bryant 33643 (1346) 1996–2016 Michael Jordan 32292 (1072) 1984–2003 Dirk Nowitzki 31560 (1522) 1998–2019 Wilt Chamberlain 31419 (1045) 1959–1973 Shaquille O’Neal 28596 (1207) 1992–2011 Carmelo Anthony 28289 (1260) 2003–2022 Moses Malone 27409 (1329) 1974–1995

5. april 1984 tok Kareem Abdul-Jabbar rekorden fra Wilt Chamberlain.

Åtte måneder senere, 30. desember 1984, ble LeBron født i Akron, Ohio og moren Gloria Marie var bare 16 år da hun fikk eneansvaret for å oppdra sønnen, som også ble hennes eneste barn.

Faren Anthony McClelland var kriminell og hadde flere fengselsdommer på samvittigheten. Han var ikke en del av LeBrons oppvekst.

Det kunne gått galt med LeBron også, for veien til en kriminell bane var kort i det nådeløse nabolaget der han vokste opp i. Det hjalp heller ikke at han tidlig begynte å skulke skolen regelmessig.

BUDSKAP: LeBron James varmet opp med en «Black History»-tskjorte. Februar er Black History Month i USA.

Flyttet hjem til treneren

Ifølge en ESPN The Magazine-artikkel var han borte fra skolen 82 av 160 dager da Gloria besluttet at det måtte en forandring til for at ikke niåringen skulle skli helt ut. Selv slet hun med å finne fast jobb, og de flyttet mye rundt i det belastede nabolaget rundt jernbanen i Akron.

Det positive var at sønnen allerede hadde rukket å markere seg som et idrettstalent. For å få orden på ham besluttet mamma Gloria at LeBron like godt flyttet hjem til Frankie Walker og hans kone Pam i ukedagene. Frankie var trener for det amerikanske fotballaget LeBron spilte, sammen med blant andre sønnen Frankie Jr.

Det var Frank Walker som fikk LeBron til å satse på basket, og i etterpåklokskapens lys var det en over middels god vurdering. Noen år senere flyttet LeBron tilbake til sin mor, men fortsatte å ha tett kontakt med Walker-familien.

DRAFTET: LeBron James hoppet over college og ble draftet til Cleveland Cavaliers i 2003.

Stort fotballtalent

– De fikk meg opp hver dag og på skolen. Det var dager der jeg ikke ville på skolen. Det å være del av en familie – et «mor og far»-miljø. Jeg hadde en bror og to søstre ... Det var en utrolig erfaring for meg i ung alder. Det åpnet øynene mine og bidro til at jeg er den jeg er i dag, og hvorfor jeg opptrer slik jeg gjør i dag, har James sagt om påvirkningen Walker-familien hadde på oppveksten.

På high school i St. Vincent-St. Mary spilte han både amerikansk fotball og basketball. Mange mener James kunne spilt i NFL som «wide receiver», men da han måtte velge idrett ble det basket.

Det var for øvrig på St. Vincent-St. Mary at han traff sin fremtidige kone Savannah, og paret har tre barn sammen.

LeBron James var superstjerne lenge før han endte opp i NBA, og medietrykket var enormt før han var med i NBA-draften i 2003. Der ble han plukket opp av Cleveland Cavaliers, som holdt til bare en drøy times kjøretur unna barndomsbyen Akron.

Der ble han umiddelbart en suksess og spilte frem til 2010 da Miami Heat vant kampen om å signere superstjernen. Han returnerte til Cavaliers i 2014, og fire år senere ble Los Angeles Lakers foreløpig siste stopp.

Nå har han slått den «umulige» rekorden til Kareem Abdul-Jabbar som tidenes poengsanker i NBA-grunnspillet.

Det hadde han kanskje ikke fått sjansen til dersom mamma Gloria ikke hadde valgt å ta imot hjelpen fra familien Walker på begynnelsen av 90-tallet.