Ukrainsk friidrettstjerne: Minner IOC-presidenten om Hitler og OL-utelukkelsen av Tyskland

IOC-president Thomas Bach bør tenke på hva som skjedde med Hitler og Tyskland - før han eventuelt ønsker utøvere fra Russland og Belarus velkommen til Paris-OL neste år, sier ukrainsk friidrettsstjerne.

FRIIDRETTSSTJERNE: Olha Saladukha vant bronsemedaljen i tresteg under inne-EM for fire år siden (bildet). Ukraineren ble verdensmester i 2011 og har vunnet tre EM-gull.

Det er i et intervju med nyhetsbyrået AFP, gjengitt av nettstedet Inside The Games, at Olha Saladukha (39) uttaler seg om IOC-presidenten.

– Bach er en intelligent person og burde være i stand til å se de historiske parallellene mellom 1936-lekene i Berlin og nå, sier hun.

Saladukha er fra Donetsk i Ukraina vant VM-gull i tresteg i 2011, OL-bronsemedaljen i London i 2012, VM-bronsemedaljen i Moskva 2013 og har vunnet EM-gull tre ganger.

Den internasjonale olympiske komités (IOC) tyske president Thomas Bach har tatt til orde for «å se» om det finnes en måte å inkludere russiske og belarusiske utøvere i sommer-OL om halvannet år - som «nøytrale».

Astrid Uhrenholdt Jacobsen har reist den samme problemstillingen som leder av den utøverkomiteen i Norges idrettsforbund. Den tidligere langrennsløperen er også IOC-medlem.

Olha Saladukha minner om hva som skjedde etter 1936-OL i Berlin, der Adolf Hitler fikk vise seg frem. Hun fortsetter sin argumentasjon mot russisk og belarusisk OL-innlemmelse nå med å vise til vinter-OL i russiske Sotsji i 2014 - som foranlediget Russlands krig i Ukraina samme år.

– Etter andre verdenskrig ble Tyskland utelukket fra OL. Etter den ondskapen var det vanskelig for verden å reagere annerledes, sier Saladukha.

Tyskland og Japan ble nektet deltagelse i London-OL 1948, de første olympiske leker etter krigens slutt i 1945.

– Vi ser det samme nå, spesielt ettersom krigen fortsatt pågår, understreker hun.

Hun tilføyer at Bachs «logikk» er til å forstå - han ønsker at så mange som mulig skal delta - men at det er umulig å si seg enig i den. Hun påpeker at mennesker dør og byer blir ødelagt hver dag, og spør «hva ser vi i Russland?»

– Flere hundre (russiske) utøvere har uttalt sin støtte til krigen mot Ukraina. Men ingen har stått opp mot den. Er det da rettferdig å la russere konkurrere, selv under nøytralt flagg, sier Olha Saladukha.