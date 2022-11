Banestormeren hevder: – FIFA-president Infantino kom og hjalp meg

Mario Ferri er blitt løslatt etter at han stormet banen under VM-kampen mellom Uruguay og Portugal. Italieneren forteller at han har forsøkt å storme banen ved flere anledninger.

– FIFA-president Gianni Infantino kom og hjalp meg personlig, sier Mario Ferri i et radiointervju med katalanske RAC1.

Mario Ferri har også lagt ut et innlegg på Instagram.

– Tusen takk for alle kjærlighetserklæringer jeg har mottatt fra verden, fra Iran og Ukraina. Å bryte regler er aldri kriminelt hvis det gjøres for en god sak, skriver Ferri på Instagram.

Ferri stormet banen i andre omgang i kampen mellom Portugal og Uruguay. Det gjorde han iført en Superman-T-skjorte med skriften «Save Ukraine» og «Respect for Iranian Woman». Han holdt også i et flagg i regnbuefarger.

VG har sendt en henvendelse til FIFA, men har foreløpig ikke fått svar. Hverken FIFA eller Infantino selv har per nå bekreftet uttalelsen til Ferri om at Infantino skal ha grepet inn overfor Ferri.

NRK fikk tidligere i formiddag bekreftet av den italienske ambassaden i Qatar at italieneren var løslatt.

Det italienske utenriksdepartementet skriver i en pressemelding, gjengitt av nyhetsbyrået AFP, at departementet og ambassaden i Doha har fulgt saken siden Ferri stormet banen.

«Han ble løslatt av myndighetene etter en kort periode i varetekt, uten noen videre konsekvenser, skriver departementet.

VG har forsøkt å komme i kontakt med Mario Ferri, som foreløpig ikke har besvart henvendelsen.

VG-kommentator Leif Welhaven hyllet Ferris påfunn i en kommentar publisert mandag. Welhaven påpeker at vi må ta forbehold om at de faktiske forholdene foreløpig ikke er verifisert.

– Men dersom det stemmer at Infantino personlig har hjulpet ham, sier det først og fremst noe om FIFAs redsel for negativ omtale og behovet for å fremstå som «good guys». Det skal ikke være en oppgave for en FIFA-president å være megler mellom myndighetene og en banestormer under et fotball-VM. Det er i så fall spesielt. Men vi må avvente mer informasjon i saken, sier Welhaven.

– FIFA er på tuppa etter å ha fått kritikk fra veldig mange hold, og det at de stoppet regnbuemarkeringene til europeiske landslag er et av de mest betente temaene. En veldig hard behandling av denne banestormeren ville dermed vært uheldig for FIFA også PR-messig, fortsetter VG-kommentatoren.

Til RAC1 forteller Ferri at han også forsøkte å storme banen under Frankrike-Danmark og Spania-Tyskland, men at han ble stoppet av sikkerhetspersonell. Videre sier han at han fikk problemer med politiet etter banestormingen mandag.

– FIFA anser ikke budskapet mitt som voldelig, det var en fredserklæring. Politiet er også mennesker og behandlet meg veldig bra, sier Ferri i radiointervjuet.

Ifølge italieneren planlegger han å forlate Qatar på torsdag.

HOLDT PÅ LENGE: Mario Ferri er ikke fremmed for å storme banen i VM. Her er han under VM i 2010.

Det er ikke første gang Mario Ferri invaderer fotballbanen under et stort mesterskap. Ifølge den britiske avisen The Evening Standard var Ferri allerede i gang i 2009.

Under Italia – Nederland løp Ferri ut på banen og krevde at daværende Sampdoria-spiller Antonio Cassano skulle tas ut på landslaget til VM. Det skjedde ikke, og ett år senere stormet han banen igjen under VM med en nok en beskjed til landslagssjef Marcello Lippi:

«Lippi, det var det jeg sa», med henvisning til Italias mislykkede tittelforsvar. Italienerne røk ut allerede i gruppespillet.

Også fire år senere – i fotball-VM i Brasil i 2014 – dukket «Il Falco» (Falken) – som han selv kaller seg – opp under kampen mellom Belgia og USA. Da hadde budskapene til Ferri utviklet seg til å bli mer politiske.

Den gang hadde Ferri også på seg Superman-T-skjorte, men med teksten «#Save favelas children» og «#Ciro VIVE».

«Ciro vive» var en hyllest til Napoli-supporteren Ciro Esposito, som døde etter å ha blitt skutt før Coppa Italia-finalen i 2014.