TV 2-kommentator refses av reklametopp: – Jeg skyldte seerne en unnskyldning

TV 2-kommentator Marius Skjelbæk får tøff kritikk av reklametoppen Kjetil Try etter helgens langrennssending.

BEKLAGET: Marius Skjelbæk kom med en beklagelse til TV 2s seere under lørdagens langrennssending.

«Bytt jobb, tenker jeg når kommentatoren på TV 2 uttaler følgende under herrenes sprint på lørdag: – Beklager, men nå er det reklame», skriver Kjetil Try, mannen bak reklamebyrået med samme navn, i et innlegg på Facebook.

Det var på tampen av lørdagens sending på TV 2 av verdenscupen i langrenn på at Skjelbæk varslet en siste reklamepause i sendingen. Senere kom det likevel to reklamepauser til, og da beklaget TV 2-kommentatoren til seerne.

«Det er greit å bli irritert av reklameavbrudd, jeg blir det ofte selv, men når du velger å jobbe i TV 2 er det faktisk reklamen som betaler lønna di», skriver Try.

Kampanje omtalte saken først. VG har vært i kontakt med Kjetil Try. Han ønsker ikke å utdype kritikken.

Tidligere TV 2-profil Oddvar Stenstrøm har kommentert innlegget til Try:

– Idiot-kommentar av en TV 2-reporter. Burde få fyken! skriver Stenstrøm.

Marius Skjelbæk er blitt konfrontert med kritikken og har også kommentert innlegget på Facebook.

– Jeg visste at sprintene denne helgen kom til å bli preget av reklamepauser på lite gunstige tidspunkter. Når man merker sinne, frustrasjon og reaksjoner utover det vanlige, ville det vært arrogant og lite menneskelig å ikke anerkjenne situasjonen. Kontrakten med seerne er tross alt vårt viktigste oppdrag, sier Skjelbæk til VG.

Skjelbæk har kommentert langrenn på TV 2 siden 2017, og sier at han aldri har sagt «unnskyld for at vi sender reklame».

– Men akkurat lørdag ble det ødeleggende for opplevelsen av rennet. Og en misforståelse gjorde at jeg varslet siste reklamepause. Da det viste seg at to nye avbrekk var planlagt underveis i sprinten, skyldte jeg seerne en unnskyldning. Og den tar jeg på min kappe, sier Skjelbæk.

VG har også vært i kontakt med TV 2s sportsredaktør Vegard Jansen Hagen. Han legger ikke noe skjul på at de har hatt bedre helger på jobben.

– Det var et oppriktig hjertesukk fra kommentator i en fase der det lugget godt. Det tåler både TV 2 og annonsørene. Vi ber jo ikke om unnskyldning for reklame generelt, det er levebrødet vårt, men for avviklingen lørdag spesielt. Det handler om å være på lag med seerne og anerkjenne når vi ikke kunne gjort en bedre jobb, sier Jansen Hagen til VG.

I sosiale medier har TV 2 fått mye kritikk for mengden reklame under langrennssendingene.

– Lørdag var det et uryddig svev. Søndag var det mer stilrent. Det er tidvis utfordrende å avvikle reklame mens det er masse sportslig action, og det fikk vi kjenne på lørdag. Oppturen søndag trengte vi. Da levert vi det produktet både skisporten, annonsørene og ikke minst seerne fortjener, sier Jansen Hagen.

– Hvordan har reaksjonene vært fra seerne?

– Sportsseerne er ikke vonde å be når de får en dårligere opplevelse enn de forventer, så vi fikk høre det lørdag. Det er helt fair. Søndag har vi sterke seertall og gode sendinger. Det resulterte ikke i stormende jubel i innboksen, men etter lørdagen var stillhet en seier, sier Jansen Hagen.