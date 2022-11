Klæbo overlegen etter taktisk genistrek: – Rett og slett en improvisasjon

RUKA (VG) Johannes Høsflot Klæbo (26) tok sin første Ruka-seier på tre år etter at han overrasket konkurrentene underveis i finalen.

SUVEREN: Ingen kunne tukte Johannes Høsflot Klæbo i sesongens første verdenscuprenn. Han tok av seg stavene lenge før målstreken.

Klæbo la seg bakpå tidlig i finalen, men rykket til i en sving like før en utforkjøring og fikk luke til resten. I den famøse sistebakken før oppløpet i Ruka var ingen i nærheten av 26-åringen og han cruiset inn til seier foran Even Northug, Pål Golberg og Erik Valnes.

– Det var litt klok av skade. Even kjørte først i den bakken i semien og jeg følte at du enkelt ble spist opp. Men jeg så at jeg ville komme først inn i bakken uansett - enten måtte jeg stoppet opp eller dra til. Da tenkte jeg å prøve noe annet. Det ble rett og slett en improvisasjon, sier Klæbo, som er kjent for å være et taktisk geni, til VG.

– Hvordan kommer du på disse taktiske, mesterverkene «bestandig»?

– Jeg vet ikke. I dag var det bare at jeg havnet først, og da måtte jeg prøve å holde flest mulig bak. Jeg regnet med at det kom til å komme en eller to på siden, men jeg må rette en stor takk til smøreteamene for gode ski, sier Klæbo.

Siden midten av juli har han slitt med en skade i baksiden av låret, men Klæbo er positiv til utviklingen og starten av sesongen har gitt tre av tre seirer.

– Man må gå alt man kan for å gå skirenn. Jeg hadde ikke klart å gå så mye fortere, ser Klæbo.

Ekspert-korpset var nærmest i himmelen av det trønderen viste:

– Han viser fire X-faktorer i én finale. Først akselerer han fra de andre, så setter han seg i feltet. Da er det vanlig i internasjonal langrenn at resten av feltet sklir opp i rygen. Men det skjer ikke med Johannes, for han har helt unik evne til å finne posisjoner i hockey, så er det rykket i bakken og på oppløpet har han det også, sier Martin Johnsrud Sundby på Viaplay og konkluderer:

– En eventyrlig matkdemonstrasjon.

– Jeg er så imponert og jeg sitter med en følelse av at han ikke er hundre prosent med tanke på skaden. Gud vet hva han har i seg da. Han er helt «outstanding», sier Torgeir Bjørn på NRK.

– Det er morsomt å se Klæbo, han går så rolig teknisk. Det er lekende lett ut. Sjeldent å se noen være så overlegne, sier Fredrik Aukland på NRK.

Even Northug tok sin første pallpalss i verdenscupen, og har fått en sterk sesongstart med seirer på Beitostølen og Mounio de siste helgene.

– Det er ikke til å tro. Jeg har blitt én, én og to. Det har vært ekstremt bra. Så blir det selvfølgelig andreplass når Johannes tilbake. Jeg friskmelder han så det holder. Det hjelper ikke hva fysionene sier, sier Even Northug til VG.

– Det var en helt fantastisk flott start, det er ikke mer å si enn det. Det går ikke an at det blir noe mye bedre på en sånn dag, sier sprinttrener Arild Monsen til VG.

Klæbo som nå står med totalt 31. verdenscupseire i sprint, har vunnet 20 av de 22 siste sprintene han har stilt opp i. Begge de to siste «nederlagene» har kommet i Ruka - mot Aleksandr Terentjev i fjor og Erik Valnes året før.

Totalt har Klæbo blitt slått fire ganger i Ruka-sprinten: I 2016, i 2018, da han rotet bort seieren til rivalen Aleksandr Bolsjunov, samt de to foregående.