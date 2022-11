Bruno Fernandes om Ronaldo-exiten: – Jeg trenger ikke å velge side

DOHA (VG) Tirsdag var Cristiano Ronaldos tid i Manchester United historie. Det fikk lagkamerat Bruno Fernandes spørsmål om på onsdagens Portugal-pressekonferanse.

FOKUS PÅ LANDSLAGET: Cristiano Ronaldo og Bruno Fernandes på Portugal-trening i Qatar 20. november – da de begge fortsatt var Manchester United-spillere.

Frem til tirsdag kveld var Bruno Fernandes og Cristiano Ronaldo både lagkamerater for Portugal og Manchester United, men da kom beskjeden om at Ronaldo var ferdig for klubblaget.

– Cristiano Ronaldo har ikke diskutert det med meg. Det er hans personlige avgjørelse, sammen med hans familie, sier Bruno Fernandes på pressekonferansen til Portugal.

– Vi er alle fullt fokusert på Portugal og VM. Dere er alle klar over hvor viktig det er for Cristiano og alle oss. Det er drømmen til oss alle. Det er en turnering der alle vil spille finale. Fokuset vårt er hundre prosent på landslaget, fortsetter midtbanespilleren.

Portugal spiller sin første kamp i VM mot Ghana torsdag klokken 17:00.

Den nåværende Manchester United-visekapteinen forteller at det var en drøm som gikk i oppfyllelse da landsmann Ronaldo returnerte til Manchester-klubben i fjor sommer.

– Jeg føler meg ikke ukomfortabel. Jeg trenger ikke å velge side. Det er en ære å spille sammen med Cristiano, både på klubb- og landslag. Ronaldo har alltid vært en stor inspirasjon for meg. Det var en stor drøm å spille på lag med ham, men ingenting varer evig. Vi må respektere den avgjørelsen.

Bruno Fernandes fikk også spørsmål om situasjonen i Manchester United, også med tanke på at eierne vurderer å selge.

Den engelske journalisten som stilte spørsmålet ba om å få svar på engelsk ettersom oversettelsesappen ikke virket, men det forslaget ble raskt slått ned av den portugisiske presseavdelingen.