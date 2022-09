Åsane får milliardærhjelp etter sjokkregning på strøm

Åsane Arena må håndtere en strømregning på 1,3 millioner kroner bare for august. Heldigvis får idrettslaget hjelp av milliardæren Trond Mohn (79).

AUGUST: Her er regningen Åsane Arena har fått for august måned.

Publisert Publisert For mindre enn 1 time siden

– Vi er i en særstilling. Trond Mohn hjelper oss foreløpig i en vanskelig situasjon. Men vi kan ikke basere oss på ham over lang tid, forteller Roald Bruun-Hanssen, som er daglig leder i Åsane Arena.

Den tidligere Brann-lederen sitter med en strømregning på 1.284.053,07 kroner for august. Han deler den med VG for å vise alvoret som nå preger Idretts-Norge. I august 2021 var regningen på om lag 307 000 kroner, forteller Bruun-Hanssen – og legger til at de åpnet ishall januar 2022, som har ført til ytterligere økte strømutgifter.

2021 sett under ett fikk Åsane strømutgifter på 4,6 millioner. Til nå i 2022 har de forbrukt strøm for 6,7 millioner kroner, inkludert august – 2,2 millioner kroner mer enn hva de hadde budsjettert med for 2022 som helhet.

Trond Mohn er Bergens rikeste person og har opp gjennom årene gitt enorme summer til idretten.

– Det er ikke alle idrettslag som har en snill onkel, så det blir nesten umulig for dem. Å holde idrettsaktiviteten oppe, det er viktig. Det var vi ikke flinke nok til under coronaen. Nå har vi sjansen til å gjøre det godt igjen. Jeg tror ikke jeg trenger å si så mye mer, sier Trond Mohn til VG.

Kompensasjon fra strømstøtteordningen tar noe av Åsanes regning, men Bruun-Hanssen regner med at Åsane sitter igjen med rundt én million i strømkostnad for august.

Det kan bli enda dyrere når vinteren setter inn.

HJELPER: Trond Mohn, her i forbindelse med John Fredriksens årlige julebord på Theatercaféen i 2019.

– Trond Mohn hjelper oss med det vi ikke klarer å løse. Foreløpig har vi ikke belastet idrettslagene som bruker anlegget, men det kan forandre seg hvis ikke kostnaden går ned eller vi får nødvendig hjelp, sier Bruun Hansen.

– Vi frykter at det bare blir verre etter hvert som prisene går betydelig opp, beskriver han.

ÅSANE-LEDER: Roald Bruun-Hanssen, her fra tiden som sportslig leder i Brann.

Åsane Arena, som er en gave fra Mohn, er blant landets største idrettsanlegg, på over 32 000 kvadratmeter. Her spiller Åsane sine hjemmekamper i OBOS-ligaen, Tertnes i Rema 1000-ligaen og man finner også turnhall, flere håndballbaner, ishall, klatrevegg, sandhall, kampsportsenter og squashhall.

Totalt er det 25 idrettslag som har fast aktivitet i anlegget. Hver dag er det besøkt av 2000 aktive bergensere.

– Det er mange mennesker, det, sier Bruun-Hanssen.

Åsane Arena AS eies av Åsane Allianseidrettslag (50,2 prosent) og Trond Mohn (49,8 prosent).

Høye energipriser skaper høy temperatur og debatt i Idretts-Norge. Tirsdag fortalte VG om Oslo-klubben KFUM, som setter opp treningsavgiften for barn og unge som følge av høye gasspriser.

I et brev til Stortinget har Norges idrettsforbund bedt om styrket strømstøtteordning.

– Vi må vurdere om vi må stenge noen anleggene. Jeg tror ikke idrettslagene har råd til å løse det ut. Slik det er nå vil strømutgiftene utgjøre 50 prosent av driftskostnadene på anlegget. Det var ikke det vi hadde tenkt da vi bygde det, sier Bruun-Hansen.

1,3 MILL: August-regningen i 2022 var nesten en million over fjorårets august-regning.

Han spår en stor krise for idretten hvis strømstøtteordningen ikke blir bedre.

– Det er fortvilende. Idrettslag som drifter egne anlegg har mindre penger enn normalt. Inntektene er stort sett kontingenter og dugnad. Når man får en sånn krisesituasjon, og man vet hvilken nytteverdi idretten har, så må fellesskapet finn en løsning.

I idretten er det absolutt ingen som fikk mer strømstøtte enn Åsane Arena forrige kvartal. Bergenserne fikk 613.231 kroner i støtte for april, mai og juni.

Den totale kostnaden for strøm i disse månedene var på rundt 2,2 millioner kroner. Med andre ord satt Åsane igjen med en regning på 1,6 millioner kroner – det dobbelte av budsjettert.

– Staten og kommuner tjener grovt på energisituasjonen, så det er uforståelig at vi ikke kan finne løsninger på dette, sier Bruun-Hanssen, som etterlyser langt bedre ordninger.

– Vi skal alle være med til å bidra til fellesskap, men samtidig må vi klare å opprettholde den aktiviteten vi har i dag. Min holdning er at vi må finne løsninger som gjør at idretten får bedre støtte.

Gry Haugsbakken, statssekretær for kulturminister Anette Trettebergstuen (Ap), opplyser at de jobber med å utbetale støtten raskere, slik at idrettslagene ikke trenger å legge ut så mye.

– Vi håper idretten og frivilligheten greier å finne løsninger med den strømstøtteordningen som allerede er på plass – den er like god som støtten husstandene fikk, forklarer hun.

7. september var søknadsfrist for april, mai og juni. Det kom mellom 4000–5000 søknader om strømstøtte. Det ble søkt om 62 millioner kroner i strømstøtte, ifølge Haugsbakken.

– Det er krig i Europa og det får også konsekvenser for strømprisene her i Norge. Heller ikke idretten eller frivilligheten kommer helt unna det, men de får mye tilbake i støtteordningen. Ikke skru av anlegg i redsel, før man har regnet på hva man faktisk får i strømstøtte. Støtten er vedtatt i Stortinget. Den er på plass.

Publisert Publisert: 13. september 2022 17:06 Oppdatert: 13. september 2022 18:01