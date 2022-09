Rafn tordnet mot eget lag: – Noe av det dårligste jeg har vært med på

(Aalesund - Sarpsborg 08 1–3) Én fattig seier på de ni siste kampene er fasit for Lars Arne Nilsens Aalesund, som har sunket som en stein på tabellen. Det som ble levert mot Sarpsborg 08 satte sinnene i kok.

ALT ANNET ENN FORNØYD: Aalesunds Simen Rafn har vært med på mye i sine år i LSK og i Aalesund. Men ikke noe så dårlig som dette, ifølge ham selv.

– Dette var forferdelig dårlig. Noe av det dårligste jeg har vært med på. Om vi ikke kan vise noe annet i andreomgang, kan vi like godt bli værende i garderoben. Det er flatt batteri over hele linjen. Ingen prater og ingen tar tak, tordnet AaFKs Simen Rafn, som har 322 kamper på toppnivå, overfor Discovery+ ved halvtid.

Da ledet gjestene 2–0. En av scoringene var attpåtil et selvmål. Hjemmelaget ble buet av banen av de fremmøtte sunnmøringene.

– Vi har kvaliteten, men ikke innstillingen. Da vinner man ikke kamper. Kvalikplassen er nære, men man kan ikke gå rundt å tenke på det. Da faller man sammen. Nå må vi først og fremst jakte gode prestasjoner, så får poengene komme, var dommen fra kaptein David Fällman etter kampen.

Aalesund-trener Lars Arne Nilsen mener på sin side at det hele var «kjørt» etter den skuffende førsteomgangen.

– Sarpsborg er bedre enn oss og vinner veldig fortjent.

Det kunne fort vært flere enn to baklengsmålene. 20 minutter var spilt da nevnte Rafn reddet en ball fra Mikkel Maigaard som var på full fart mot et keeperløst mål.

Det skulle bare være et skremmeskudd.

Få minutter etter sa det nemlig pang i nettet. Samme Maigaard fikk både tid og rom til å sikte på 18 meter. Sten Grytebust i Aalesund-målet var sjanseløs da midtbanespilleren på lekkert vis plasserte ballen i det nærmeste hjørnet.

STOR KAMP: Mikkel Maigaard styrte det aller meste på Sarpsborgs midtbane.

Og Maigaard var virkelig het på Sunnmøre. 27 minutter var spilt da han feide til fra 30 meter. Ballen duppet i nesten perfekt bue ned mot det lengste krysset, men centimeterne var ikke på sarpingenes side. Kula smalt i metallet og ut igjen.

Aalesunds formasjonsbytte fra fire til tre bak sørget for at det stadig åpnet seg rom for gjestene.

Ti minutter før hvilen ble Sarpsborgs Gustav Engvall spilt alene igjennom. Spissen, som ennå ikke har notert seg på scoringslisten i Eliteserien, klarte på utrolig vis å sette den utenfor stengene.

Like før pause gjorde AaFK-forsvarer Petar Golubovic vondt til verre for hjemmelaget da han skled et innlegg fra Tobias Heintz i eget nett.

Dermed gikk gjestene til pause med en tomålsledelse.

Men heller ikke i Sarpsborg-leiren var de helt fornøyde med prestasjonen.

– Jeg synes vi er litt passive, men det er herlig å lede med to, sa Sarpsborg-trener Stefan Billborn til rettighetshaveren.

Aalesund-sjef Lars Arne Nilsen tok grep i pausen, hvor han både la om formasjonen og gjorde et dobbeltbytte.

I omgangens første minutter virket det å ha noe for seg, men så smalt det i motsatt ende. Simon Tibbling feide til fra distanse og Grytebust var nok en gang sjanseløs. 3–0 til gjestene, som ser ut til å virkelig ha snudd skuten i Eliteserien.

– Det var godt å vinne. Jeg håper dette gir oss mer tro på at vi kan komme oss oppe på det nivået vi har inne, selv om vi ser at vi fremdeles er litt skjøre, sa Sarpsborg-trener Stefan Billborn til Discovery+.

Etter en marerittrekke med åtte strake tap, har de nå vunnet de to siste kampene.

Sist kom seieren mot HamKam på svært dramatisk vis:

Nyinnkjøpte Moses Ebiye reduserte for vertene, men det var aldri i nærheten av å bli spennende på slutten.

Kveldens Sarpsborg-seier sender sarpingene forbi Aalesund på tabellen. Begge står med 25 poeng, men de blå og hvite har bedre målforskjell. Det skiller tre poeng ned til Sandefjord på kvalikplass.

