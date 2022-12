Haaland kan knuse ikonisk rekord: – Ekstrem

Ytterst få er nok mer glad enn Erling Braut Haaland (22) for at Premier League er tilbake. Nå kan han klare noe hverken Cristiano Ronaldo, Thierry Henry eller Luis Suárez har klart – nemlig å bryte Alan Shearer og Andy Coles ikoniske scoringsrekord.

ETT MÅL OM GANGEN: Erling Braut Haaland ligger foran skjema i jakten på ikonisk Premier League-rekord.

Andreas Hellenes, VG

Halvannen måned har gått siden sist Erling Braut Haaland spilte en Premier League-kamp.

Mens alles øyne har vært rettet mot fotball-VM, har nordmannen vært blant et fåtall verdensstjerner som har måttet nøye seg med å følge mesterskapet fra sofaen.

Men nå er ventetiden over.

På Boxing Day 26. desember sparkes det engelske fotballsirkuset i gang igjen, og to dager senere er «Brauten» tilbake i sin fødeby Leeds, klar for å ta opp jakten på ligaleder Arsenal – men også en ikonisk rekord.

Flest mål på én sesong i Premier League-historien: 34 mål, Andy Cole for Newcastle, 1993/94-sesongen 34 mål, Alan Shearer for Blackburn, 1994/95-sesongen 32 mål, Mohamed Salah for Liverpool, 2017/18-sesongen 31 mål, Luis Suárez for Liverpool, 2013/14-sesongen 31 mål, Cristiano Ronaldo for Manchester United, 2007/08-sesongen 31 mål, Alan Shearer for Blackburn, 1995/96-sesongen 31 mål, Alan Shearer for Blackburn, 1993/94-sesongen PS: Frem 1995/1996-sesongen besto en Premier League-sesong av 42 serierunder. Med andre ord er Mohamed Salahs 32 mål i 2017/2018 det meste en spiller har scoret i en 38 kampers-sesong.

Foran skjema

For med smått spinnville 18 mål på Manchester Citys 14 spilte serierunder ligger «oksen fra Jæren» langt foran skjema til å bli spilleren som har scoret flest mål på en Premier League-sesong.

En snart 30 år gammel rekord som en rekke Premier League-storheter, deriblant Cristiano Ronaldo, Thierry Henry og Luis Suárez, aldri klarte å ta.

De nåværende rekordholderne er Andy Cole og Alan Shearer som begge scoret 34 mål på 42 serierunder i henholdsvis i 1993/94- og 1994/95-sesongen.

PREMIER LEAGUE-LEGENDER: Alan Shearer (t.h) og Andy Cole (t.v. i midten), her fra tiden i henholdsvis Newcastle og Manchester United, har til sammen 447 scoringer i Premier League. Shearers 260 gjør ham til mestscorende gjennom tidene, mens Cole er nummer fire på lista med sine 187.

Sammenlignet med Haalands 18 mål på de 14 første serierundene, sto Cole med 12 og Shearer med 9 på tilsvarende antall kamper i sine rekordsesonger.

Siden 1995/96-sesongen har antall serierunder vært redusert til 38, og dermed er det Mohamed Salahs 32 mål i 2017/18 som er rekorden for en 38 kampers-sesong.

Haaland har ikke lagt skjul på sin «frustrasjon» over at han må sitte hjemme, mens alle hans lagkamerater spiller VM:

– Erlings start på sesongen har vært ekstrem. 18 mål på 14 kamper taler for seg, sier Viaplays fotballekspert Pål André Helland til VG, og fortsetter:

– Så lenge han ikke pådrar seg en skade som vil holde ham ute av spill i en lengre periode, så tror jeg rekorden til Cole og Shearer står for fall. Med den formen Erling har vist kan han score over 40 mål denne sesongen, mener den tidligere landslagsspilleren.

Haalands første 14 kamper i Premier League: West Ham (borte): 2 mål Bournemouth (hjemme): 1 assist Newcastle (borte): 1 mål Crystal Palace (hjemme): 3 mål Nottingham Forest (hjemme): 3 mål Aston Villa (borte): 1 mål Wolverhampton (borte): 1 mål Manchester United (hjemme): 3 mål og 2 assist Southampton (hjemme): 1 mål Liverpool (borte): Ingen målpoeng Brighton (hjemme): 2 mål Leicester (borte): Ingen målpoeng (skadet) Fulham (hjemme): 1 mål Brentford (borte): Ingen målpoeng

Sigurd Rushfeldt, tidligere landslagsspiller og tidenes mestscorende i Eliteserien, istemmer.

– Det er bare å se på målsnittet hans, så skjønner du hvor mange mål han er kapabel til å score. Før sesongen trodde jeg aldri at jeg skulle si dette, men jeg tror han havner over 40 mål.

Midtbaneeleganten Kevin De Bruyne, som har servert nordmannen en rekke ganger, sier at nordmannen er «besatt av å score», og tror han gjennom karrieren kan nå utrolige milepæler:

– Han er fortsatt ung og elsker å score mål, det tror jeg er det mest unike han har. Han kan trolig nå 6-, 7- eller 800 mål gjennom karrieren, hvis han holder seg frisk og gjør det han gjør, sa belgieren ifølge the Guardian.

Erlings ære

Selv om Haaland har ti andre lagkamerater på banen til enhver tid, mange av de verdensklassespillere, så er både Viaplay-ekspert Helland og tidligere målmaskin Rushfeldt enige om at Haalands eminente scoringsrate er noe han selv skal ha æren for.

– Det er selvsagt veldig gunstig å spille på et Manchester City som skaper så mange sjanser og i flere sesonger har scoret så mange mål, men siden overgangen i sommer har Haaland vist seg som en av verdens beste avsluttere, sier Rushfeldt, som selv var en meget habil avslutter i sine glansdager.

– I tillegg er også høyrefoten og hodespillet hans blitt bedre, og det var det siste som manglet for å bli en komplett avslutter, legger Rushfeldt til.

– Også når det kommer til bevegelser på siste tredjedel er han helt i verdenstoppen. I mange år har City spilt ball i hatt med motstanderne, men ikke hatt den spissen som er desperat etter å være først på hvert eneste innlegg.

– Nå har de en utpreget spiss som alltid jakter neste scoring, og det betaler seg i form av Haalands ville målstatistikk, fortsetter Helland som du kan se analysere hvordan jærbuen bøtter inn mål under.

Ser to fallgruver

Både Helland og Rushfeldt virker nokså sikre på at Haaland kan, og trolig vil, ta rekorden som har stått i 28 år. Det som dog to potensielle fallgruver de mener kan hindre Premier Leagues norske toppscorer i å ta rekorden.

– Den åpenbart største fallgruven er hans skadehistorikk. Hvis han skulle miste altfor mange kamper i løpet av sesongens andre halvdel, så blir det selvsagt vanskelig å slå en slik rekord som denne, sier Rushfeldt.

Helland istemmer, og legger til:

– Bortsett fra skadehistorikken er vel den eneste andre fallgruven at motstanderne skal knekke «Manchester City-koden». Altså at City plutselig skulle begynne å slite med å skape like mange sjanser som de har gjort i første halvdel av sesongen.

– Men dette tviler jeg på at skjer. De siste sesongene tyder i hvert fall ikke på det, sier Helland om laget som i fem strake sesonger har scoret flest mål i Premier League.

PS: Haaland og Manchester City skal først i aksjon 28. desember borte på Elland Road mot hans fars gamleklubb, Leeds.