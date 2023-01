Millionjubel for sandvolleyballstjernene: – Vært en drøm hele livet

TENERIFE (VG) For noen år siden levde de på sparebluss, men takket være sportslig suksess og bedre sponsoravtaler har Anders Mol (25) og Christian Sørum (27) doblet inntekten.

DOLLARGLIS: Anders Mol og Christian Sørum har kjempet hardt for å nå dit de har kommet.

– For noen år siden lå vi oppe i garasjen her og hadde veldig knapt med penger, sier trener Kåre Mol til VG etter vel gjennomført økt på Playa de Los Cristianos.

Denne treningen er det blant annet vanskeligheter med en litt annerledes ball – som beveger seg litt annerledes i luften enn tidligere – som er «hovedsnakkisen» dager før de olympiske mesterne reiser for å spille The Finals-turneringen som starter torsdag.

– Bra økt. Godt å komme i gang, sier Anders Mol litt på automatikk, men blir raskt arrestert av makkeren.

– Det er godt å være tilbake i sanden, men økten var vel ikke spesielt bra, protesterer Christian Sørum.

– Nei, jeg er jo enig det, sier Mol og ler.

FOKUS: VG var til stede da Anders Mol og Christian Sørum forberedte seg på stranden Playa de Los Cristianos før de reiste til Qatar søndag.

The Finals er en turnering som det internasjonale volleyballforbundet (FIVB) arrangerer for de ti beste lagene, og som er ekstremt viktig for økonomien i satsingen til Norges sandvolleyballstjerner.

Mens hver spiller vanligvis får 30 000 euro per turneringsseier på Beach Pro Tour, får man 150 000 euro for å gå til topps i The Finals-turneringen. I fjor var den på Sardinia, i år er den i Doha.

– Den er viktig, den. Den setter en gode base for året fordi det er en del mer premiepenger der enn vanlig, sier Sørum.

Tall fra skattelistene viser imidlertid at det har vært en inntektsboom for duoen som de siste årene har tatt vunnet stort sett det som kan krype og gå av turneringenr. De står med fire EM-gull, ett VM-gull og OL-gull fra Tokyo.

– Det har blitt noen gode resultater som gjør at det har blitt noen premiepenger. Før bodde vi i en garasje oppi her, mens nå har vi en litt finere Airbnb. Vi liker likevel å ha det litt nedpå, bo sammen og lage mat sammen, så vi er samlet og har det kjekt på tur, sier Sørum.

SEIERSGLADE: Christian Sørum og Anders Mol etter OL-triumfen i Tokyo.

I 2020 sto Mol og Sørum med henholdsvis 569 972 og 733 859 kroner i skattbar inntekt.

Tallene for 2021 viser at de summene har økt til 1 241 938 kroner for Mol og 1 265 556 kroner for Sørum.

– Det har hjulpet og det er gøy at vi kan leve av det her. Det har vært en drøm hele livet, sier Sørum.

– Det er kun topp ti i verden som kan leve av dette uten å ha en jobb på siden. Vi er veldig takknemlige for at vi faktisk kan leve av det og ha en jobb på siden, sier Anders Mol.

USLÅELIGE: Anders Mol og Christian Sørum taper aldri når de spiller finale – ei heller i OL-finalen i Japan.

At økonomien har blitt såpass romslig gjør at det nå er enklere å ha fullt fokus på det sportslige.

– Det er en fin pott å spille om, og så gjerrige som de er så har de jo lyst til å kjempe om den, spøker pappa Mol, men legger til at han mener det er enda viktigere å posisjonere seg for ukene som kommer.

Da starter nemlig OL-kvalifiseringen. Da gjelder det å få spillet – og forholdet til ballen – til å sitte.

– Den beveger seg litt annerledes i lufta. Den går litt fortere og flakker litt mindre, sier Anders Mol.

– Den er på en måte motsatt av Jabulani-ballen (som var i fotball-VM i Sør-Afrika 2010), sier Sørum.

Sandvolleyduoens første kamp i Pro Tour Finals spilles torsdag klokken 19.00 norsk tid. Det kan du se på Viaplay.