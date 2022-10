Haaland tangerte 65 år gammel klubbrekord i nytt målshow

ETIHAD STADIUM (VG) (Manchester City-Southampton 4–0) Erling Braut Haaland (22) scoret for 10. kamp på rad i oppgjøret mot Mohamed Elyounoussis nedrykkstruede lag.

MÅLMASKIN: Her har Erling Braut Haaland akkurat skrevet ny historie.

Publisert Publisert For mindre enn 20 minutter siden

Etter glitrende nettkjenninger av João Cancelo (28), Phil Foden (22) og Riyad Mahrez (31) løp Haaland seg fri i Southamptons 16-meter etter 64 minutter. På stillingen 3–0 styrte jærbuen inn sitt 15. Premier League-mål for sesongen med en kontant avslutning mellom bena på Southampton-keeper Gavin Bazunu (20).

Med scoringen har Haaland utlignet nordirske Billy McAdams rekord fra 1957 med mål i 10 matcher på rad for klubben. Nordmannen rundet samtidig 20 nettkjenninger totalt for Manchester City – i det som var hans 13. opptreden for den regjerende seriemesteren.

Seieren gjør at de lyseblå topper tabellen med to poeng – med én kamp mer spilt enn Arsenal. Martin Ødegaard (23) og lagkameratene møter Liverpool i London søndag ettermiddag.

Foran helgens kamp utdelte Premier League-spissene Callum Wilson (30) og Michail Antonio (32) toppscorertittelen til Haaland etter bare åtte runder.

– Scorer du flest mål, får du gullstøvelen etter sesongen. Den er nå ute av bildet for oss andre. Den er borte. Haaland trenger en egen støvel og så trenger vi andre en annen, sa Wilson og lo.

– Vi andre trenger en sølvstøvel (å konkurrere om). Vi trenger noe for å gjøre det rettferdig, mente Newcastle-spissen.

Med målet mot Southampton troner Haaland øverst på toppscorerlisten med over dobbelt så mange scoringer som nærmeste utfordrer, Harry Kane (29). Tottenham-angriperen har i skrivende stund «bare» syv mål på åtte opptredener.

Bryne-karen har allerede scoret like mange mål som forrige sesongs City-toppscorer Kevin De Bruyne, som endte på 15 mål.

Konkurrentene tror at Haaland vil ta rekorden også for flest scoringer i en Premier League-sesong noensinne. De tre første sesongene etter at Premier League ble dannet i 1992, besto serien av 22 lag og 42 runder.

I 1993/1994 scoret Alan Shearer og Andy Cole begge 34 mål. Den rekorden står fortsatt. Etter at ligaen ble krympet til 20 klubber og 38 matcher per lag, har Liverpools Mohamed Salah (30) bestenoteringen med 32 mål i 2017/2018-sesongen.

– Han kommer ikke bare til å slå den. Han kommer til å knuse den i fillebiter. Jeg sier 45 scoringer, og det er minimum, har West Ham-spissen Antonio uttalt i en BBC-podkast med Wilson.

For Elyounoussi og Southampton er situasjonen langt ifra like lystig. Den norske landslagsspilleren og lagkameratene kom til møtet med City med tre strake tap. Lørdag gikk laget på en ny smell.

Trener Ralph Hasenhüttl (55) er hardt presset og ifølge engelske medier risikerer østerrikeren å få sparken. Mot City startet Hasenhüttl med Elyounoussi på benken, før kantspilleren ble byttet inn etter 66 minutter.

Etter over en fjerdedel av sesongen er det bare fire lag som har gjort det dårligere enn gjestene på Etihad Stadium.

Fakta LAGENE Manchester City (4–2–3–1): Ederson – Akanji, Dias, Aké, Cancelo (Gómez fra min. 70) – Rodri, Silva (Lewis fra min. 78) – Mahrez (Álvarez fra min. 70), De Bruyne (Palmer fra min. 70), Foden (Grealish fra min. 58) – Haaland. Southampton (4–4–2): Bazunu – Walker-Peters (Larios fra min. 79), Bella-Kotchap, Salisu, Perraud – Armstrong (Elyounoussi fra min. 66), Diallo, Ward-Prowse, Aribo (Mara fra min. 79) – Adams, Armstrong (Djenepo fra min. 66). Les mer

Publisert Publisert: 8. oktober 2022 17:34 Oppdatert: 8. oktober 2022 17:52