Nederland-kaptein van Dijk freser etter FIFA-trusler: – Helt latterlig

Mandag ble det kjent at flere nasjoner må droppe å bruke regnbuefargede «OneLove»-kapteinsbind. Blant dem England og Nederland. Nå kommenterer de profilerte kapteinene saken for første gang.

KLAR TALE: Fra Virgil van Dijk både under og etter Nederlands åpningskamp mot Senegal mandag.

– Vi er skuffet. Vi ville bruke det og den avgjørelsen ble tatt ut av mine hender, sier Kane etter storseieren over Iran mandag, ifølge Sky Sports.

England-kapteinen og Tottenham-spissen fortsetter:

– Dere har sett at vi de siste fem årene har tatt standpunkt som lag. Og det skal vi fortsette med så mye vi kan. Men av og til er ikke disse avgjørelsene opp til oss.

Nederland-kaptein Virgil van Dijk kommenterte ifølge nyhetsbyrået DPA også saken etter lagets seier over Senegal mandag kveld:

– Det er helt latterlig å true med sanksjoner på grunn av et kapteinsbind. Jeg forstår det ikke, sa Liverpool-stjernen.

Trusler om gult kort

En rekke nasjoner, blant dem England, hadde planlagt å støtte LHBT+-rettigheter ved å bære et regnbuefarget kapteinsbind, omtalt som «OneLove».

Men mandag morgen tok saken en ny vending.

Markeringen er nemlig i konflikt med Det internasjonale fotballforbundets (FIFA) eget reglement, som innebærer at spillerne har risikert å bli straffet med gule kort. Truslene fikk landslagssjef Ståle Solbakken til å slakte FIFA.

– Vi ville åpenbart bruke det (opprinnelige kapteinsbindet). Jeg synes det er dumt at vi ikke kunne det. Harry ville det det selv. Alle ville det. Men av og til i livet og i fotball, er enkelte ting utenfor din egen kontroll og det er ikke mye du kan få gjort med det, sier England-profil og Manchester City-stjerne Jack Grealish.

– Straffen er ute av proporsjoner

Mandag ettermiddag ble det også kjent at Belgia ikke får lov til å benytte seg av regnbuedrakten sin, ifølge direktøren i det belgiske fotballforbundet.

– Vi har ikke noe valg, for straffen er ute av proporsjoner. Vi kan ikke risikere at Eden får et gult kort før kampen starter. Vi var forberedt på dyre bøter - og det sa vi også i våre samtaler med Fifa - men vi fant ingen løsning i fellesskap. Det betyr at vi ikke kan gå videre med det, slår Bossaert fast.

Det sier han til den belgiske avisen Niewuwsblad.

Ifølge Bossaerts får de heller ikke bruke treningsdrakten på bildet under:

FÅR DRAKTNEKT: Det er denne drakten som Belgia nektes å bruke i VM.

Regnebuefargene er på drakten, samt ordet «kjærlighet». Drakten er laget i samarbeid med Adidas og den belgiske musikkfestivalen Tomorrowland. Kevin De Bruyne og co. har brukt den tidligere i oppkjøringen til VM.

– Det er trist, men Det internasjonale fotballforbundet (Fifa) gir oss ikke noe valg, hevder Peter Bossaert, direktør i Det belgiske fotballforbundet.

Ifølge fotballtoppen er det ordet «kjærlighet» som må fjernes. Det står på innsiden av trøyene.

Belgia-kaptein Eden Hazard kommer heller ikke til å benytte seg av det mye omtalte «OneLove»-kapteinsbindet.

Nederland-spilleren Marten de Roon har i etterkant av mandagens 2–0-seier mot Senegal lagt ut et bilde på Twitter. Der har han har retusjert «OneLove»-armbånd på de nederlandske spillerne, med følgende tekst: «One love for this victory! What a start.»

Tidligere mandag la Det belgiske fotballforbundet ut en pressemelding på sine hjemmesider angående kapteinsbind-nekten.

«Både spillerne og støtteapparatet er svært skuffet, men de har bestemt at de ikke skal benytte seg av «OneLove»-kapteinsbindet på grunn av den sportslige risikoen. De er veldig opptatt av inkludering og kommer til å vise sin støtte på andre måter», heter det i meldingen.

Belgia spiller sin første VM-kamp mot Canada onsdag klokken 20.00.

