Katrine Lunde passerer fransk legende: – Det er stort

LJUBLJANA (VG) Seiersmaskinen Katrine Lunde har tatt 10 av Norges 15 internasjonale gullmedaljer i håndball. Dermed passerer hun den franske legenden Nikola Karabatic på medaljestatistikken.

PÅ TOPPEN: Ingen har vunnet mer i internasjonal håndball enn Katrine Lunde.

– Det er stort. Veldig gøy, sier 42-åringen med EM-gullet om halsen.

De største stjernene fra det franske herrelandslaget, Nikola Karabatic, Thierry Omeyer og Michael Guingou har dominert i mange år. Alle har vunnet 10 gull med Frankrike. Karabatic står etter OL-gullet i fjor med statistikken 10 gull, én sølv og fire bronse.

Katrine Lunde har nå 10 gull, fire sølv og tre bronse for Norge gjennom 20 år i mesterskap.

– Det er ikke det viktigste når vi vinner gullet. Men jeg tar det med meg. Jeg er godt fornøyd, sier hun med et stort smil.

Karabatic (38) er fortsatt aktiv både på det franske landslaget og for PSG. OL i Paris er det store målet for alle franske landslagsspillere.

Katrine Lunde har to OL-gull på samvittigheten, men sier ikke noe klart om egen deltagelse i lekene i Paris:

– Jeg tenker ikke så mye på det. Det er vanskelig å svare på. jeg har egentlig ikke det i planene. Men det er veldig bra for laget. Nå slipper vi å stresse med å sikre OL-plassen.

– Men jeg spiller håndball til OL. Så da får vi se, sier hun litt hemmelighetsfullt etter sin sjette EM-triumf.

Katrine Lunde har tidligere i EM åpnet for at det kan bli VM-spill i desember neste år.

10 GULL: Nikola Karabatic vant sin – foreløpig – siste medalje da Frankrike tok OL-gull i fjor.

Søndag kveld nøt hun EM-gullet i Slovenia etter å ha kommet inn med fem avgjørende redninger mot slutten av kampen.

– Det er veldig gøy. Det var tøff fra starten for Silje. Når jeg kom inn så var det for å se om jeg kunne få en redning eller to. Det synes jeg at jeg lykkes med, sier hun etter en redningsprosent på 50 i EM-finalen.

I tillegg til 10 gull med Norge har Katrine Lunde ikke mindre enn seks Champions League-titler med klubbene Vipers, Györ og Viborg. Hunnhar også vunnet EHF-cupen med Rostov-Don.

Norges 10 mestvinnende håndballspillere regnet i gull-sølv-bronse i EM, VM og OL.

Katrine Lunde 10–4–3

Camilla Herrem 9–2–3

Kari Aalvik Grimsbø 9–2–2

Marit Malm Frafjord 8–2–3

Stine Bredal Oftedal 8–2–2

Linn-Kr. R. Koren 8–2–2

Karoline D. Breivang 8–2–1

Heidi Løke 7–2–2

Nora Mørk 7–1–2

Kari Mette Johansen 7–1–1