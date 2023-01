Kjærligheten blomstrer hos håndballgutta: – Fantastisk

KATOWICE (VG) Han håper å kjempe om gull i håndball-VM. Men det blir uansett ikke det største som har skjedd Harald Reinkind det siste året. Håndballgutta har kommet i en alder hvor kjærligheten og familielivet blomstrer.

GIFTET SEG: Harald Reinkind og Lise Marie Karlsen Hagen ble mann og kone sist sommer.

Det kommer garantert til å smelle når Norges tøffe høyreback møter den tyske stjernen Juri Knorr i duell mandag kveld. Men i Toscana sist sommer var det tid for livets mykere side. I vakre Montemerano giftet han seg med Lise Marie Karlsen Hagen.

– Det var fantastisk. Vi hadde invitert venner og familie på et par dagers fest i flotte omgivelser. Godt vær og godt humør. Det passet fint å gifte seg nå som vi har fått to små og større forpliktelser, sier 30-åringen til VG.

Bundesliga-veteranen traff Lise Marie traff på Tertnes Videregående i Bergen. Hun har to søstre i topphåndballen og har fulgt mannen gjennom en etter hvert lang karriere i utlandet. For seks år siden kom Tobias. Mens lillesøster Hedda meldte sin ankomst i 2020. Nå er de helt lag fra Bergen i den nordtyske håndballbyen.

TOSCANA-BRYLLUP: Harald Reinkind med kona Lise Marie på den store dagen i Italia.

– Før kunne jeg bare tenke på meg selv. Nå er det flere som krever noe av meg. Det er litt sånn som lagsport er, sier Reinkind til VG mens tung snø daler fra en blygrå himmel i Polen. Helt motsatt fra drømmebryllupet for et halvt år siden.

Han kobler familielivet til det sportslige.

– Du skal tenke på dem rundt deg. På landslaget er det mange som begynner å bli eldre og få familie og unger etter hvert. Vi gleder oss over hverandres familieliv, sier Reinkind – kjent som en svært stabil kraft på banen.

I 2021 var han den toppspilleren som spilte nest flest kamper i verden – 84 for klubb og landslag – av og til kombinert med basillene til småtrollene hjemme. Han har en personlig filosofi om ikke å synes synd på seg selv.

– Det handler om innstilling. Ikke bare sutre over hver enkelt lille ting. Det er mange muligheter til å synes synd på seg selv. Men da kommer du ikke så mye videre, sier han.

Reinkind er en del av en stor håndballfamilie. I sommer kjøpte ekteparet seg hus for 12,3 millioner kroner i Bergen. I samme nabolag har Kristian Bjørnsen investert i bolig. Der bor også Reinkinds søster som er gift med Bjørnsens bror.

Og ikke nok med det: Kristian Bjørnsens søster Line (med 51 yngres- og rekruttlandskamper) er gift med Sebastian Barthold. Landslagets svogere på kanten, Bjørnsen og Barthold, er begge også blitt pappa.

I tillegg venter keeper Torbjørn Bergerud barn med samboer Karoline Dahl i Trondheim.

GIFTET SEG: Sander Sagosen med kona Hanna under EM i 2020.

Harald Reinkinds kone og unger kommer til Norges VM-kvartfinale i Gdansk onsdag. Hanna Oftedal Sagosen kommer også dit. Hun giftet seg med sin Sander i juni. Sagosen måtte bruke krykker på vei til alteret og ble rett etterpå ankeloperert for andre gang. Dermed gikk det nygifte paret glipp av begivenheten i Toscana.

– Man vokser til, man modnes, man får andre verdier i livet, sier Sagosen til VG. Han er blitt 27 år, mener han er i ideell alder og jubilerer med sitt 10 mesterskap for Norge.

– Energinivået er også et litt annet. For min egen del så løser jeg sudoku og hører på musikk på rommet i stedet for å fly rundt. Det handler om å kunne koble av litt i mesterskap, sier Reinkinds romkompis på Novotel i Katowice.

– Hva betyr det for deg å familielivet på plass?

– Det er det viktigste. Vi er veldig privilegerte. Håndball betyr alt når du står ute på banen. Men det er likevel viktigst at Hanna har det bra og at familien min er frisk og rask.

Også Christian O’Sullivan (31) har opplevd gode ting på hjemmebane. I høst giftet han seg med sin Bettina Holthe. De ble i fjor foreldre til Cornelia. Både mor og barn har vært på plass både i VM-oppkjøringen i Trondheim og under VM-kampene i Polen.

TAKK FOR KAMPEN: Christian O’Sullivan blir gratulert med seieren av kona Bettina etter seieren over Qatar lørdag.

– Jeg vil ikke prate så mye om privatlivet mitt, men det er jo hyggelig. Det er dem jeg skal dele livet mitt med. Cornelia tok sine første skritt i Trondheim. Så det var hyggelig å få være med på, sier O’Sullivan til VG.

Til daglig lever han et krevende liv med spill i både Bundesliga og Champions League med Magdeburg. Det samme gjør Petter Øverby sammen med Reinkind og Sagosen i Kiel. Han bekrefter at det har blitt mindre tid med samboeren Gyri Bratterud etter overgangen fra Erlangen lenger ned på rangstigen i Tyskland.

– For meg har det vært viktig å ha med henne, sier Øverby som dro til utlandet for seks sesonger siden.

30-åringen er ikke i tvil om at landslagsmiljøet har kommet over i en ny fase.

– Det skjer mye. Spillerne på landslaget blir eldre. Vi merker en liten forandring på hvordan ting er på samling. Det blir satt av mer tid til at barn og kjærester kommer på besøk, sier han.

Øverby var også med da Norge slo gjennom under EM i Polen for syv år siden.

– Det er en forskjell. Da var det bare dart og bordtennis på fritiden, beskriver han med en latter.

Tyskland-Norge mandag kl. 20.30, TV3 og Viaplay.