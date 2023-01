Tallene som bekrefter Ødegaards utvikling: – Mer truende

Martin Ødegaard (24) har herjet så mye at stadig flere mener at nordmannen er blant de aller beste spillerne i Premier League. Tallene viser at Arsenal-kapteinen har forbedret seg spesielt på ett område.

FORMSPILLER: Martin Ødegaard har vært hjertet i Arsenals angrep denne sesongen.

Det meste går på skinner for Martin Ødegaard for tiden. Arsenal topper ligaen med fem poengs margin til Manchester City – og i hjertet av laget storspiller lagets kaptein.

– Denne fyren spiller som Mozart for øyeblikket, sa tidligere Manchester United-spiller Rio Ferdinand på YouTube-kanalen FIVE etter 4–2-seieren mot Brighton på nyttårsaften.

«Finnes det en bedre spiller i Premier League akkurat nå enn Martin Ødegaard?» spurte The Telegraph-spaltisten Sam Dean etter kampen.

Kun tre spillere har flere målpoeng (mål og målgivende pasninger) enn Ødegaard (12). Det er Erling Braut Haaland (24), Harry Kane (16) og Ivan Toney (15).

– Han har vært mer truende og flinkere til å komme inn i boksen. Han spiller på et mer velfungerende lag og blir involvert oftere høyere i banen, sier Viaplay-ekspert Pål André Helland til VG.

Samtidig avliver han myten om at Ødegaard «spiller for mye på bakover og på tvers». Helland mener at nordmannen spiller fremover når det er mulig, og dersom han ikke gjør det, er det manglende bevegelse fra lagkameratene som er årsaken.

Og nettopp produktiviteten og evnen til å skape sjanser og scoringer er områdene hvor Ødegaard har tatt store steg, viser tallene.

Ifølge statistikktjenesten Opta er det kun fem spillere i ligaen som bidrar til lagets offensive produksjon i større grad enn Ødegaard når man måler involveringer før skudd, skapte sjanser og oppbygging av angrep som leder til avslutning.

I kommentaren «Grepene bak Ødegaards forvandling» tok fotballskribent Thore Haugstad i forrige uke et dypdykk i tallene hos NRK. Han skyter 2,66 ganger per 90 minutter – mot 1,72 forrige sesong.

Denne sesongen har Ødegaard 0,66 forventede målinvolveringer (xGI) per 90 minutter, ifølge Understat. Det er nesten en dobling per kamp fra fjorårssesongen (0,35 per 90 min).

Med andre ord skyter han både oftere og i farligere posisjoner enn tidligere.

Dette betyr xG, xA og liknende uttrykk

xG = forventede mål xA = forventede assists xGI = forventet målinvolvering (xG + xA) xGA = forventet mål imot xPTS = forventede poeng xG90 = forventede mål per 90 minutter xA90 = forventede mål per 90 minutter xT = forventet trussel «Expected goals» – eller forventede mål – beregner hvor mange mål et lag kan forvente å score ut fra de sjansene de skaper. Det er en modell som måler kvaliteten på målsjansene. For eksempel er det 78 prosent sjanse for å score på et straffespark. Da blir det xG på 0.78. Modellen baserer seg blant annet på avstand fra mål, om spilleren er presset eller skyter med sin foretrukne fot i beregningen. xA vil dermed måles på hvor stor xG det er på skuddet etter pasningen. xGI slår sammen xG og xA. xT er en forkortelse for «expected threat». Den måles i hvilken grad en spiller flyttet ballen fra et område hvor det er liten sjanse for at laget scorer, til et område hvor sjansen er større for scoring, ifølge Soccermatics.

Ser man på det som kalles «expected threat» (xT), som måler i hvilken grad spillerne er i stand til å frakte ballen til farligere områder på banen, er Ødegaard blant spillerne som bidrar aller mest.

– Hvis jeg skulle satt opp et årets lag nå ville jeg hatt ham med. I juleperioden ville jeg argumentert for at vi hadde de to beste spillerne i ligaen. Det er ganske sykt, men det var dekning for det, sier Helland.

Ødegaard også blitt nominert til månedens spiller i desember, sammen med Erling Braut Haaland (Manchester City), Casemiro (Manchester United), Marcus Rashford (Manchester United), Bukayo Saka (Arsenal) og Ivan Toney (Brentford).

«Det er tydelig at noe er annerledes. Martin Ødegaard, som lenge ble kritisert for å ikke «tørre nok» med ballen, har scoret syv mål denne sesongen i Premier League» skriver Haugstad i NRK-kommentaren.

– Han ser ut som en reinkarnasjon av Mesut Özil på sitt beste, er skussmålet fra Rio Ferdinand.

Den tidligere Arsenal-stjernen var kjent for sin evne til å skape sjanser og mål. I 2015/16 noterte han seg for 19 målgivende pasninger. Kun Thierry Henry (2002/03) og Kevin De Bruyne (2019/20) har klart mer i én enkelt sesong (begge 20 assists).

– Da Cesc Fàbregas ble utnevnt til kaptein så var det veldig likt som med Ødegaard: Veldig ung, men den beste på banen, sier tidligere Arsenal-spiller Mikael Silvestre.

VG har sjekket Ødegaards Opta-tall sammenlignet med fjorårssesongen. De viser at nordmannen spiller flere av pasningene fremover i banen:

Grafikk: Sofascore.com

Tidligere Arsenal-manager Arsène Wenger er en annen som har kommentert Ødegaards utvikling, som er i tråd med tallenes tale.

– Jeg var bekymret for Martin. Jeg synes han mistet litt av sin kreative holdning. Kreativiteten stagnerte. Etter at han kom til Arsenal har han funnet kreativiteten tilbake. Han spiller fantastisk bra og mestrer alt i spillet. Han er komplett. Jeg liker ham på alle måter i spillet. Defensivt og offensivt, sa Wenger til TV 2.

– Han kommer mer til sin rett nå. Han får operere litt fritt og er ekstremt god når han får vandre litt ut i det høyre mellomrommet og får åpnet opp banen litt. Han har spillere rundt seg som han har en veldig god relasjon med. Han er ekstremt sterk relasjonelt, sier Helland.

Arsenal spiller bortekamp mot Oxford United i FA-cupens tredje runde mandag kveld. Kampstart er klokken 21.00 og vises på Viasport 1 og Viaplay.