Saken til fotballstjernen går verden rundt: – Historien er sjokkerende

Islandske Sara Björk Gunnarsdóttir (32) går til angrep på gamleklubben Lyon for behandlingen hun fikk etter at hun ble gravid.



Sara Björk Gunnarsdóttir fra tiden som Lyon-spiller i 2020. I dag er hun i Juventus.

– Uten at jeg kjenner alle detaljer, så må jeg si at historien hennes er sjokkerende, sier Hege Jørgensen, som er daglig leder i Toppfotball kvinner.

Det siste døgnet har Players Tribune-artikkelen om islandske fotballprofilen Sara Björk Gunnarsdottir spredt seg over hele verden. Saken har tittelen «Det som skjedde da jeg ble gravid», og starter slik:

«Jeg vet at dette kommer til å opprøre noen mektige mennesker i fotballens verden. Man skal ikke snakke om denne siden av spillet. Men jeg må fortelle sannheten»

Saken handler om det Gunnarsdóttir mener skjedde frem til hun nylig vant mot gamleklubben Lyon, der Ada Hegerberg er en av de største stjernene. Klubben ble dømt til å betale tilbake penger islendingen skulle ha fått i lønn mens hun var gravid.

– Det er et enormt viktig tema å sette søkelyset på, og utrolig tøft av henne å gå ut på den måten. Det må ha kostet, sier Jørgensen.

Lyon avviser alle former for diskriminering i saken.

Alt startet da Gunnarsdóttir ble gravid i mars 2021.

KAPTEIN: Gunnarsdóttir har vært kaptein for Island i flere år, frem til hun avsluttet landslagskarrieren tidligere i vinter.

Hun hevder at hun og klubben ble enige om at hun skulle få tilbringe graviditetstiden på Island, og at hun skulle returnere til Frankrike etter fødselen.

I åpen konflikt

Men da hun var på Island begynte problemene, ifølge Gunnarsdóttir. Hun fikk ikke utbetalt lønn, og til slutt hadde tre måneder gått uten lønning.

Direktøren i Lyon forklarte at klubben forholdt seg til fransk lov.

Gunnarsdóttirs team ga Lyon klar beskjed om at spillerorganisasjonen FIFPRO ville ta saken videre til FIFA om hun ikke mottok betalingene. Da skal storklubben ha svart:

– Dersom Sara går til FIFA med denne saken, har hun ingen fremtid i Lyon.

Seieren

Etter fødselen returnerte Gunnarsdóttir til Lyon, samtidig som FIFPRO jobbet med en sak mot klubben.

I mai 2022 kom dommen fra FIFA: Gunnarsdóttir hadde rett på full lønn under hele graviditeten. Lyon måtte betale islendingen minimum 876.632 kroner.

Jørgensen mener saken og dommen står som et eksempel også for andre.

– Det setter søkelyset på litt av de spesifikke utfordringene med kvinneidrett, noe som bør løftes politisk. For dette handler i et større perspektiv om kvinners rett til å delta i både idretten og samfunnet på lik linje med menn, mener hun.

På spørsmål om det samme kunne skjedd i Norge, svarer Jørgensen:

– Det kan selvsagt være det finnes lignende historier her, men jeg kjenner ikke til noen.

SJOKKERT: Hege Jørgensen i Toppfotball kvinner reagerer sterkt på behandlingen av Gunnarsdóttir.

De siste årene har Toppserien og Toppfotballkvinner flere ganger hatt spillernes rettigheter på agendaen, forteller Jørgensen.

– Vi er generelt sett opptatt av å legge til rette for spillerne, både med hensyn til utdanning, graviditet og det å ha barn. Både fordi det er det eneste riktige å gjøre, men også fordi det gjør at vi potensielt beholder spillerne våre lenger. Hvis ting stemmer utenfor banen, er det også prestasjonsfremmende på banen.

– Det betyr ikke at vi er i mål. Også i Norge er det mange korte og midlertidige kontrakter, noe som gjør at en spiller kan risikere å stå uten kontrakt under en graviditet. Det er noe vi er nødt til å sette på agendaen.

Lyon: - Fulgte fransk lov

Lyon viser på sin side til en videosamtale 29. mars 2021, da Gunnarsdóttir skal ha uttrykt på en «insisterende måte» at hun ville returnere til Island og gjennomføre graviditeten der.

– Hun gjorde det også klart at hun ønsket å vie seg utelukkende til sin fremtidige baby og sette alle profesjonelle aktiviteter på vent. Stilt overfor denne uvanlige forespørselen ønsket vi ikke å blande oss i hennes personlige avgjørelse, men vi varslet henne om begrensningene hun utsatte seg for med tanke på det franske velferdssystemet, argumenterte Lyon før dommen falt.

Fotballklubben forholdt seg til det franske regelverket som sier at utbetaling av sykepenger i utgangspunktet er betinget av at man oppholder seg i Frankrike – selv om det kan gis dispensasjon til å oppholde seg i EØS.

Klubben mener de gjorde alt for at Gunnarsdóttir kunne være gravid på Island og samtidig motta sykepenger.

I dommen blir Lyon tatt på to ting:

De første henvendelsene fra Gunnarsdóttir ble ikke besvart.

Ifølge regelverket har spillere som blir gravide krav på å bli tilbudt andre arbeidsoppgaver – med full lønn – om man ikke lenger kan spille fotball. Dommen slår fast at klubben har ansvaret for å tilby dette. Det ble ikke lagt til rette for dette i Gunnarsdóttirs tilfelle.

FIFA-regelverket er mer gunstig for gravide fotballspillere enn det franske lovverket.

Nå er sønnen Ragnar nesten ett år gammel. Gunnarsdóttir forteller at familien er lykkelige i hennes nye klubb Juventus. Men 32-åringen har et klart ønske om at ingen skal oppleve det hun gikk gjennom:

– Vi fortjener bedre, fastslår hun.