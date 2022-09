Carlsen videre til semifinale – Niemann slått ut

(Magnus Carlsen – Levon Aronian 3–1) Etter en dramatisk kvartfinale, vant Magnus Carlsen (31) mot Levon Aronian (39). Men noen «drømmefinale» mot Hans Niemann (19) blir det ikke.

KJEMPET SEG VIDERE: Magnus Carlsen tok to og et halvt poeng på de siste tre partiene og sikret seg en plass i semifinalen.

Det har stormet rundt Magnus Carlsen de siste ukene. I Sinquefield Cup for to og en halv uke siden trakk han seg fra turneringen etter å ha tapt med hvite brikker mot Hans Niemann. De to møttes igjen i på mandag gruppespillet i Julius Baer Generation Cup, hvor Carlsen tapte med vilje allerede i trekk to.

Siden Carlsens tap i Sinquefield Cup har sjakkverden vært preget av en debatt rundt hvorvidt Niemann har jukset, en debatt som har blitt intensivert de siste dagene.

Begge de to tok seg videre til kvartfinalene i Julius Baer Generation Cup, og kunne potensielt møte hverandre i en finale. Men for Niemann sa det stopp i kvartfinalen mot Quang Liem Le, mens Carlsen etter en nervepirrende kamp slo ut Levon Aronian.

Etter kampen ble han av Chess24.coms Kaja Snare spurt om reaksjonene etter hendelsene med Niemann de siste dagene.

– Jeg kan si at noen folk har sagt litt mer støttende ting til meg privat enn hva de har gjort offentlig. Det forstår jeg godt, og jeg setter virkelig pris på det, sier Carlsen om støttemeldingene.

MØTES IKKE IGJEN: Oppgjørene mellom Magnus Clarsen og Hans Niemann har skapt store overskrifter de siste ukene. Men de møtes ikke igjen i Julius Baer Generation Cup.

Det hele startet på verst tenkelig vis for Magnus Carlsen. Med hvite brikker slet han i det første partiet mot Levon Aronian torsdag kveld. Etter at det først så ut til at han hadde reddet seg inn, kom det en stor tabbe fra Carlsen, på et tidspunkt hvor han hadde lite tid igjen på klokken.

– Det var en brøler av dimensjoner. Helt uforståelig tabbe av Magnus, sa TV 2s sjakkekspert Jon Ludvig Hammer om tabben, som gjorde at Aronian vant det første partiet.

Men i de neste partiene var det Carlsen som hadde kommando. Med hvite brikker var det Aronian sin tur til å gjøre en brøler, tidlig i det andre partiet.

TAP: Levon Aronian kom til kort mot Magnus Carlsen.

– Skandaløst dårlig av Aronian, var den umiddelbare dommen fra Hammer, som senere fulgte opp med følgende dom etter at Carlsen hadde vunnet partiet:

– Det var mye mindre dramatikk som følge av Aronians elendige spill. Han lå an til tap etter tolv trekk med hvite brikker. Det er helt uakseptabelt, særlig når du har vunnet med svart i det forrige partiet.

Også i det tredje partiet kom Aronian tidlig bakpå, og da Carlsen langt på vei avgjorde partiet med et dristig bondetrekk, var Hammer i ekstase.

– Magnus ofrer dronningen sin. Fytterakkeren, han er så god i sjakk, utbrøt sjakkeksperten.

Det fjerde partiet ble jevnt og spennende, men Carlsen forsvarte seg godt og etter en ny Aronian-tabbe vant Carlsen også det fjerde partiet.

Dermed vant nordmannen 3–1 og er videre til fredagens semifinaler. Carlsen møter Vincent Keymer i semifinalen.

Etter å ha sikret seg seieren i gruppespillet onsdag, uttalte Carlsen seg for første gang til mediene etter Sinquefield Cup.

– Dessverre kan jeg ikke snakke om akkurat det, men folk får trekke sin egen konklusjon, og det har de definitivt gjort. Jeg må si at jeg er veldig imponert over Niemanns spill og jeg synes mentoren hans, Maxim Dlugy, må ha gjort en veldig god jobb, sa Carlsen til Chess24.com onsdag.

Det at Carlsen trakk frem Dlugy, som ifølge NRKs sjakkekspert Atle Grønn er blant dem «med dårligst rykte», ble av flere sett på som enda et stikk mot Niemann.

– Han heller enda mer bensin på bålet og gir folk mer de kan grave i, sa Torstein Bae, også han sjakkekspert hos NRK, til VG.