Jakobs spesielle EM-oppladning: – Hadde ikke sin beste dag

MÜNCHEN/OSLO (VG) Med storebror Henrik som sjåfør, satte Jakob Ingebrigtsen seg i bilen for en nesten fem timer lang kjøretur ned fra høyfjellet – samme dag som han skulle åpne sitt tittelforsvar i EM.

SEN KVELD: Like før klokken 22 mandag kveld tuslet Jakob Ingebrigtsen, med storebror Henrik i telefonen like bak, ut på oppvarmingsbanen i München etter massasje. Det ble en lang dag for løpebrødrene, som reiste fra sveitsiske St. Moritz på morgenen.

– Jeg tror til og med en løper på mosjonistnivå ville forsøkt å unngå fire og en halv time i bil samme dag.

Storebror og sjåfør Henrik Ingebrigtsen erkjenner at oppladningen til Jakobs forsøksheat på 1500 meter i EM kunne vært mer optimal, og at mandagens løp var det største usikkerhetsmomentet for 21-åringen.

Grunnen: Mandag morgen kjørte de av gårde fra alpebyen St. Moritz (drøye 1800 meter over havet) fra høydeleir og ned mot EM-byen. 14.30 ankom de München – mindre enn seks timer før forsøksheatet begynte. Jakob vant forsøket på tiden 3.38,48.

Rundt klokken 21.40 tasset Jakob og Henrik ut fra oppvarmingsbanen ved siden av Olympiastadion i München etter at Jakob hadde ligget en god stund på massasjebenken og fått behandling av kyndige norske hender.

Førstnevnte hadde det tydelig travelt med å komme seg gjennom pressesonen etter forsøket, og meldte kun at «det føles bra» og «jeg fikk det overraskende billig».

– Jakob liker egentlig ikke høydetrening. Han vil gjøre alt han kan for ikke å føle seg tung. Slik jeg så løpet, hadde han ikke sin beste dag. Det er det ingen tvil om. Han var tung etter en lang dag i bilen, forklarer Henrik Ingebrigtsen.

Lillebror Jakob er kommet til friidretts-EM 2022 som tittelforsvarer på 1500 meter og 5000 meter etter det eventyrlige gjennombruddsmesterskapet på seniornivå i Berlins Olympiastadion for fire år siden. Familien Ingebrigtsen har flere år hatt for vane å legge sine høydeopphold til den sveitsiske byen.

– Men en tommelfingerregel etter høydetreningsopphold, er at det er knyttet størst usikkerhet til formen dagene fem til ni etter at det er unnagjort, forklarer Henrik – som har tatt over rollen som trener, logistikkansvarlig og altmuligmann for løpebrødrene etter faren Gjert.

Allerede tirsdag (klokken 21.08, sendes på NRK 1) løper han finale på 5000 meter. Finalen på 1500 meter går torsdag klokken 21.05. Dermed går alle medaljeløpene før den Henrik-definerte usikkerhetsperioden er over.

– Det kan bli litt armer og ben i starten, men Jakob vil gjøre det på sin egen måte. Han vil løpe de første 3000 meterne så billig som mulig, og så vil det bli avgjort derfra og inn. De som henger med ham frem til det gjenstår 1000 meter, kan også være med i kampen mot slutten, analyserer Henrik om lillebrorens kommende finale tirsdag kveld.

På spørsmål om hvem - ved navns nevnelse - som kan være med til «the bitter end», svarer han at han ikke har kikket så nøye på akkurat det. Han ser mer pragmatisk på det, som han uttrykker det. Han konsentrerer seg om det Jakob har i siktet, nemlig å vinne EM-gull tirsdag til torsdag.

PS! I nevnte 5000 meter-finale stiller også Narve Gilje Nordås – som nå trenes av Gjert Ingebrigtsen. I motsetning til under VM i Eugene, er Ingebrigtsen senior akkreditert til EM som trener og er på plass i München.