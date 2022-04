Benzema senket Chelsea: Hat trick – igjen

(Chelsea – Real Madrid 1–3) Real Madrid-spiss Karim Benzema er i enorm form, med hat trick i to Champions League-kamper på rad.

fullskjerm neste SCORET TRE: Karim Benzema for Real Madrid onsdag kveld. 1 av 3 Foto: NEIL HALL / EPA

Benzema scoret tre mål da Real Madrid sendte PSG ut av Champions League, onsdag kveld var det Chelsea som fikk se at Benzema er i monsterform, og ga London-laget en skrekkopplevelse i den første kvartfinalen.

Benzema er på 4. plass på en eksklusiv hat trick-liste. Bare tre spillere har scoret flere hat trick enn ham i Champions League nå: Lionel Messi og Cristiano Ronaldo har åtte, Robert Lewandowski har fem, mens Benzema er oppe i fire.

Manchester United-legende Rio Ferdinand var over seg av begeistring etter kampen.

– Om de ikke er halvveis i å gravere inn navnet til Benzema på gullballen, så vil jeg bli veldig overrasket, sier Ferdinand til BT Sport.

De to første nettkjenningene var enorme. På det første etter 21 minutter spilte han vegg med lynkjappe Vinicius. De stormet fremover, Vinicius la inn fra venstre og Benzema headet i mål fra cirka 10 meter. Tre minutter etter var det Luka Modric som la inn til Benzema. Han hoppet opp mer eller mindre litt liggende bakover for å treffe ballen perfekt med pannen. Og det gjorde han. Han var litt presset i ryggen, men scoringen var perfekt.

– Benzema leverte en forestilling jeg tror jeg ikke kommer til å glemme noen gang, sier assisterende landslagstrener Brede Hangeland og TV 2-kommentator på TV 2s sending.

TAP: Chelsea-manager Thomas Tuchel gikk på en real smell på hjemmebane onsdag kveld.

Kai Havertz reduserte til 1–2 like før pause, men etter sidebytte hadde publikum knapt rukket å sette seg før hat tricket var fullendt. Den tredje scoringen var av slaget hvor spisser alltid lukter mulighet for scoring. Han snappet ballen etter at Chelsea-keeper Mendy skulle spille ballen ut til Rüdiger i eget forsvar. Kjempeklønete av keeper og da var det bare å takke og sette ballen i mål. Og det gjorde han.

Tidligere Champions League-vinner med Real Madrid, Steve McManaman, lot seg imponere.

– Jeg vet ikke hva det er med denne konkurransen, men det berømte hvit-trøyene våkner til liv når det er Champions League. Real Madrid overrasket meg med den oppvisningen i kveld, sier McManaman til BT Sports.

Etter kampen gikk Benzema rundt på Stamford Bridge og smilte i skjegget, bokstavelig talt. Han takket for kampen og hilste til publikum.

Nå blir det vanskelig for den regjerende Champions League-mesteren i returen. Chelsea hadde fått dispensasjon til å ha publikum på tribunen i denne kampen, manager Thomas Tuchel ba om hjelp fra tribunen før kampen og fikk det. Men det hjalp lite.