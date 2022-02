Latvier beklager etter norsk marerittstart: – Veldig lei meg

ZHANGJIAKOU/OSLO (VG) Norge havnet tidlig bakpå i OL-stafetten og endte opp med å tangere det dårligste norske resultatet på øvelsen.

Norge gikk inn til femteplass på kvinnenes langrennsstafett, etter et høydramatisk renn.

Det er en tangering av det dårligste norske resultatet i langrennskvinnenes OL-stafett. Også i 1976, 2006 og 2014 ble det en norsk femteplass.

Gullet gikk til den russiske olympiske komité (ROC), mens Tyskland holdt unna for Sverige og Finland og tok sølvet. Sverige knep bronsen.

På den første etappen falt Tiril Udnes Weng etter en kollisjon med latviske Patricija Eiduka.

Etter rennet snakket Udnes Weng og Eiduka sammen om hendelsen, og beklaget begge for det som skjedde, samtidig som de var usikre på hvem sin feil det egentlig var.

– Jeg setter pris på det. Jeg var usikker på hvem jeg trynet med, så det var hyggelig å prate med henne, sier Udnes Weng til VG.

– Det er ubeskrivelig kjedelig, rett og slett, sier hun.

Eiduka var lei seg for det som skjedde.

– Det er veldig trist, sier hun til VG.

– Jeg vil si unnskyld. Jeg er lei meg på både min og hennes vegne, sier Eiduka ifølge TV 2.

Norge var helt nede på åttendeplass ved første veksling. På den andre etappen gikk Therese Johaug Norge opp til tredjeplass, og Helene Marie Fossesholm klarte å rykke fra Finland og Sverige i kampen om tredjeplassen.

På den siste etappen klarte ikke Ragnhild Haga å holde følge med Sverige og Finland, og Norge endte med det på en femteplass.

– Vi er jo med i medaljekampen, og det er ikke verst bare det. Hadde ikke jeg trynet, så kan det hende at vi kunne tatt en medalje. Vi innbiller oss at det var en medalje, sier Tiril Udnes Weng til Discovery+.

– Når vi alle sammen gjør vårt beste, så var det det vi klarte i dag. Vi var med i medaljekampen, men vi klarte det ikke i år, sier Johaug.

– Vi er selvsagt skuffet over dette. Vi hadde et realistisk mål om å kjempe om medalje. Vi var ikke så langt unna. Vi sendte ut det laget som var det beste. Alle gjorde veldig gode etapper. Jeg er spesielt imponert over de to siste, som går litt over det vi kan forvente av dem, sier landslagstrener Ole Morten Iversen.

– Norge gjorde en kjempestafett, med unntak av det fallet. Hadde ikke det skjedd, ville Norge vært med i medaljekampen. De leverer veldig bra, sier Sondre Sundby i VGTVs studio, og sier det var greit ut fra forutsetningene.

– I dag er vi et lite fall unna å ta medalje. Hadde ikke Tiril vært så uheldig og blitt felt underveis, hadde Therese fått et annet utgangspunkt. Helene og Ragnhild gjør kjempegode etapper, og tenk om vi kunne fått en sølvmedalje i dag da? Jeg tror Russland ville blitt for sterke, sier Tor Arne Hetland, som selv tok OL-gull i sprint i 2002, i Discovery+-studioet etter målgang.

TV 2s langrennsekspert, Petter Skinstad, er mer kritisk.

– Vær så snill. Ikke lat som at Norge faller fra medalje i dag. Joda, Johaug kunne gått ut før, men sjansene for at Fossesholm og/eller Haga ville blitt hentet (i stedet for å få heng) er veldig stor. Pluss og minus med tider funker ikke i stafett! Laget er ikke bedre enn i dag, skriver han på Twitter.

Norge var i utgangspunktet ikke de største favorittene til å vinne lørdagens langrennsstafett, og allerede på den første etappen så gullhåpet ut til å forsvinne.

Russiske Julija Stupak fikk en luke på den første av to runder på den første etappen. Bak i gruppen lå Tiril Udnes Weng fint, men halvveis ut på den siste runden falt hun.

– Russeren går altfor fort for meg. Gleder meg til å sette opp på farta. Så gikk jeg heller på snørra, sier Udnes Weng til Discovery+.

Tyskland klarte å komme seg opp til ROC før veksling, mens Udnes Weng sendte Therese Johaug ut på åttendeplass, 27 sekunder bak teten.

Johaug gikk Norge opp til en tredjeplass på den andre etappen, men hun hadde ikke klart å hente inn mer enn noen få sekunder og passerte 22,8 sekunder bak Tyskland i tet.

Helene Marie Fossesholm gikk en meget god tredjeetappe for Norge, og gikk fra både Kerttu Niskanen og Frida Karlsson. Ut på den siste etappen ble Ragnhild Haga sendt ut på tredjeplass, 14,7 sekunder bak Tyskland – mens ROC var fem sekunder bak Tyskland.

– Dette er noe av det råeste jeg har sett, sier Discovery+’ kommentator Asbjørn Myhre om Fossesholms etappe.

– Hun viser seg fra sin beste side til nå i mesterskapet. En kjempeetappe av Helene her, hun går den desidert beste tredjeetappen i feltet, sier Sondre Sundby i VGTVs studio.

På den siste etappen gikk det ikke like bra for Norge, som til slutt endte på en femteplass.

Norge hadde før lørdagens stafett vunnet syv av de ni siste stafettene i VM og OL, men de var likevel langt unna å ha et favorittstempel til å ta stafettgullet i den kinesiske fjellheimen.

Riktignok var det kun Heidi Weng som hadde blitt erstattet av Ragnhild Haga fra det norske laget som tok VM-gull i fjor, men fraværene til Weng, Anne Kjersti Kalvå og Ingvild Flugstad Østberg gjorde at det norske laget var sett på som outsidere i medaljekampen før rennet.

Sverige var de store favorittene til å ta gullet før mesterskapet startet, men hverken Ebba Andersson eller Frida Karlsson har briljert på de individuelle distansene. Der har både Finland, med Kerttu Niskanen og Krista Pärmäkoski, og ROC, med Natalja Neprjajeva i spiss, vist seg bedre frem.

Fra Norges gullag for fire år siden, var det kun Ragnhild Haga som var med i lørdagens stafett. Haga – som fyller 31 år lørdag – var i utgangspunktet reserve i den norske OL-troppen, men kom inn etter at Heidi Weng og Anne Kjersti Kalvå ble coronasmittet under treningsleiren i Seiser Alm i forkant av OL.