Marius Lindvik misset OL-bronsen: – Det er bånn i bøtta

ZHANGJIAKOU (VG) Det ble ingen ønskereprise av OL-gullet for fire år siden. OL-vinner Marius Lindvik misset da de norske hopperne avsluttet OL med 4. plass i lagkonkurransen. Bronsen var bare 0,8 poeng unna.

FORT KORT: Førstehoppet til Marius Lindvik endte på 121 meter.

– Det er klart det er bittert, sier Arne Scheie i Viaplays studio. NRK-veteranen mener at bare to av åtte hopp - Halvor Egner Graneruds første og Robert Johanssons siste - var gode nok.

Norge lå på medaljeplass i hele konkurransen, men Marius Lindvik klarte ikke å følge tyske Karl Geiger i finalehoppet. Norge misset medaljen med mindre enn ett poengs margin. Superveteran Marius Fettner (36) sikret gullet for Østerrike. Slovenia endte på sølvplass.

Lørdagens store norske OL-helt traff ikke med 121 meter i førstehoppet og den norske kapteinen var også tydelig misfornøyd med 126,5 meter i avslutningshoppet. Det skilte bare 20,6 poeng opp til OL-vinnerne fra Østerrike. Men det ble en skuffende 4. plass på hoppgutta - akkurat som i OL 1998 og 1994.

– Det er kjedelig. Sånn er det, sier Marius Lindvik.

– Laghopp er blitt en forbannelse for Norge, mener Scheie som minner om at Norge utenom OL-gullet bare har to bronse på 10 OL-konkurranser.

– Det er bånn i bøtta. Det er ikke noe kjekt, sier Halvor Egner Granerud til Viaplay.

– Jævlig surt. Jeg hater å bli slått av tyskerne, legger Granerud til. Han tapte VM-gullet i skiflyging med 0,5 poeng til Karl Geiger i fjor.

– Guttene har vist god hopping. Spesielt i første pulje i andre omgang var vi uheldige. Lindvik er heller ikke der han har vært tidligere. Det er nok til at vi havner utenfor pallen, sier Alexander Stöckl til VG.

SVÆRT SKUFFET: Halvor Egner Granerud leverte et kjempehopp i 1. omgang, men klarte ikke å følge opp i sitt andre hopp.

Norge har i verdenscupen bare så vidt vært innom seierspallen i verdenscupen denne sesongen med 3.-plassen i Bischofshofen i januar. Alexander Stöckls mannskap har heller ikke lykkes med 5. og 6. plass i de to VM-konkurransene siden OL-gullet i Pyeongchang for fire år siden.

Granerud dro helt glimrende i gang lagkonkurransen for Norge i 20 minusgrader og varierende forhold. Han gjorde sitt beste hopp i OL og var best av alle i den første halvdelen av konkurransen.

138 meter satte standarden mens Tyskland, Østerrike og Japan slet med lengdene.

– Et knallgodt hopp, mente Viasat-ekspert Kjetil Strandbråten.

Daniel-André Tande fulgte opp med 130,5 meter under vanskeligere forhold.

– Det var fryktelig tungt over kulen, meldte Tande. Men fikk mye ut av det og konkluderte med et «deilig hopp».

Robert Johansson misset som Tande finaleomgangen i storbakkerennet lørdag, men strakte seg til 125,5 meter. Så var Marius Lindvik for tidlig på hoppkanten. OL-vinneren landet allerede etter 121 meter. Et svakt opp under vanskelige forhold.

– Det var en ordentlig skrell, mente Viasat-ekspert Strandbråten.

Tyske Karl Geiger hoppet også 121 meter i avslutningen av førsteomgangen. Dermed lå Norge fortsatt foran tyskerne på bronseplass med Slovenia og Østerrike foran på listen.

– Det var tungt over kulen og jeg føler at jeg ikke har sjansen, mente Lindvik etter sitt mislykkede forsøk.

Halvor Egner Granerud fikk omtrent like mye bakvind over kulen i sitt andre hopp. Det endte nesten 20 meter lenger opp i bakken enn i 1. omgang.

– Det er komisk på en måte. Jeg følte jeg hadde hele Kina i ryggen. Det var tungt, beskrev Granerud etter.

Daniel-André Tande måtte en gang av bommen og hoppet 124 meter i bakvind.

– Det var svinetungt, beskriver Tande. Men Norge holdt på bronseplassen bak Slovenia og Østerrike.

Men Robert Johansson fikk bedre forhold og landet på 136,5 meter i sitt beste hopp i OL. Markus Eisenbichler hoppet enda bedre med 139,5 meter, men Norge holdt bronsen med 2,6 poengs margin.

Dermed var det opp til Marius Lindvik å sikre den norske medaljen.