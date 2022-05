Hjemmefavoritten får beste startspor i Monaco

Ikke noe sted er kvalifiseringen viktigere enn i Monaco. Charles Leclerc (24) i Ferrari får søndag beste startspor på hjemmebane - mens VM-leder Max Verstappen (24) bare er nummer fire.

Charles Leclerc i aksjon i kvalifiseringen hjemme i Monaco.

Helt på slutten av kvalifiseringen skled Sergio Perez sidelengs inn i autovernet, og Carlos Sainz kjørte inn i ham. Også Max Verstappen måtte stoppe opp.

Monaco er det løpet i hele Formel 1-sesongen at kvalifiseringen betyr mest, fordi det er så vanskelig å kjøre forbi i Monte Carlos trange gater.

Det er meldt regn i Monaco søndag - noe som kan komme til å preget løpet.

– Jeg tror vi blir konkurransedyktige uansett vær, sier Leclerc i et intervju vist på Viaplay.

– Det betyr ingenting, sier Ferrari-kollega Carlos Sainz.

Ferrari-stjernen vant altså kvalifiseringen og får den viktige pole position søndag. Han er født og oppvokst nettopp i Monaco. Carlos Sainz ble nummer to, Sergio Perez nummer tre og Verstappen altså nummer fire. Lando Norris ble «best of the rest».

– Vanskelig

– Det er et vanskelig utgangspunkt for Verstappen, fastslår Viaplay-kommentator Atle Gulbrandsen.

– Dette er spesielt for meg, sier Leclerc om å ha beste startspor på hjemmebane.

Max Verstappen leder VM foran Leclerc så langt. Verstappen har 110 poeng mot Leclercs 104. Nummer tre er Sergio Pérez - med 85 poeng.

Lewis Hamilton har bare 46 poeng så langt. Det gir 6. plass. Han har åttende beste startspor søndag. Han ble også slått av Mercedes-kollega Russell.

Pierre Gasly var ekstremt skuffet ved å bli utslått allerede i Q1. Han hadde bare 17. beste tid. Daniel Ricciardo sliter også. McLaren-føreren ble bare nummer 14.

Danske Kevin Magnussen ble nummer 13 i kvalifiseringen. Haas-kollega Mick Schumacher ble nummer 15.