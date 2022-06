Eikeri klar for sensasjonell finale i Roland-Garros

PARIS/OSLO (VG) Ulrikke Eikeri og hennes partner i mixed double-delen av French Open, belgiske Joran Vliegen, er klare for finale i French Open.

FINALE: Norske Ulrikke Eikeri (her avbildet fra en tidligere turnering) er klar for finale i Roland-Garros, sammen med partner Joran Vliegen.

– Jeg hadde ikke trodd at de skulle ta seg til finale. Jeg er utrolig glad på Ulrikkes vegne. Hun har holdt på lenge og får nå betalt for den harde innsatsen, sier generalsekretær i tennisforbundet Aslak Paulsen til VG.

Foran rundt 500 fremmøtte tilskuere møtte den norsk/belgiske-duoen amerikanske Nicole Melichar-Martinez og tyske Kevin Krawietz.

Melichar-Martinez er ranket som nummer 24 i verden i double, hennes tyske partner er ranket som 14 (det er en egne ranking for spill i double-klassen).

Til sammenligning er Eikeri ranket som nummer 43, mens Vliegen er ranket som nummer 50.

Og den bedre rankede duoen hadde full kontroll på Eikeri og partner i det første settet, med sifrene 6–1. Hverken Eikeri eller Vliegen fikk sitt spill til å sitte, og gjorde en rekke upressede feil.

«Her får de juling», tenkte jeg, forteller generalsekretæren.

– Alt annet vil være å lyge. De ble rundspilt, og det er ikke alltid man klarer å snu det, fortsetter han.

I det andre settet stemte det langt bedre for Eikeri og Vliegen som med langt mer selvtillit vartet opp med godt spill. Så godt at de to parene fulgte hverandre til stillingen 6–6 og tiebreak.

Der var det Eikeri og Vliegen som var sterkest, og kampen gikk til et avgjørende tiebreak. Der avgjorde duoen kampen med sifrene 10–7.

Dermed er Eikeri og Vlieggen klare for finale i Grand Slam-turneringen i Paris.

– I dobbel kan alt skje, jeg har sett det før, sier Paulsen.

– Norsk tennis har egentlig vært bra lenge, men vi har ikke vært bortskjemt med slike prestasjoner. Det forteller at langsiktighet betaler seg, mener generalsekretæren, som håper dette inspirerer flere nordmenn til å satse på tennis.

Der venter vinneren av oppgjøret Gabriela Dabrowski, Canada/John Peers, Australia og Ena Shibahara, Japan/Wesley Koolhof, Nederland. De to parene er tredje- og annenseedet i turneringen.

