Reservekeeperen utvist i høydramatisk målfest: - Den er soleklar

(Sarpsborg 08 - Sandefjord 4–3) Alt lå til rette for Sandefjord mot et Sarpsborg med ti mann og det som etter hvert har blitt et hjemmekompleks. Men da det så som verst ut, slo de fryktelig tilbake.

Etter å ha ledet komfortabelt 2–0 midtveis i førsteomgang, slo Sandefjord fryktelig tilbake inn mot pause. Men det med god hjelp.

Seks minutter før hvilen ble Sandefjord-spiss Alexander Ruud Tveter spilt helt alene igjennom mot Sarpsborg-keeper Simen Vidtun Nilsen, som vikarierte for skadde Anders Kristiansen.

Ruud Tveter vippet ballen opp og Vidtun Nilsen responderte med å ta ballen med høyrehånden - utenfor 16-meteren. Dommer Mohamed Usman Aslam tok seg god betenkningstid, men stoppet til slutt spillet og dro opp det røde kortet.

– Den er soleklar. Han slenger ut hånden utenfor 16-meteren. Om han ikke hadde gjort det, ville jeg hatt åpent mål, mente Ruud Tveter da han ble spurt om situasjonen av Discovery+.

Inn kom tredjekeeper Leander Øy, som etter hvert skulle gjøre sakene sine godt.

Like etter det røde kortet kom imidlertid 2–2 signert Deyver Vega, og alt virket å ligge til rette for gjestene inn mot den andre omgangen. Slik ble det derimot ikke.

En scoring fra straffemerket signert Anton Saletros og en utsøkt avslutning av Junior sørget for at det ble blytungt for gjestene. En redusering av Mohamed Ofkir med kvarteret hjalp heller lite og dermed vant Sarpsborg 08 4–3 med ti mann.

Det var Sarpsborgs første hjemmeseier på to måneder.

Men veien dit var både lang og høydramatisk.

Etter noen rotete åpningsminutter, tok vertene virkelig tak i kampen. Snaue åtte minutter var spilt da danske Mikkel Maigaard ladet kanonen fra 24 meter. Skuddet var både hardt og godt plassert ned i venstre hjørne.

Sandefjord-keeper Jacob Storevik strakk seg så lang han var, men nådde aldri ned.

1–0 Sarpsborg.

Elleve minutter senere doblet samme mann med pannebrasken fra kort hold. Men hjemmelagets supportere hadde ikke rukket å sette seg igjen før ballen på nytt sang i nettet.

Sarpsborgs Jørgen Horn serverte en real gavepakke til gjestene i det han spilte bort ballen inne i eget felt. Spiss Ruud Tveter lot seg ikke be to ganger og satte ballen sikkert i nettet.

Plutselig var det nytt liv i kampen.

Formspilleren Ofkir hadde to store muligheter i minuttene som fulgte, men evnet ikke å omsette disse i scoringer.

Mens Sandefjord-presset tiltok i styrke, skulle vondt bli til verre for hjemmelaget med det røde kortet.

DEBUTERTE: 18 år gamle Leander Øy hadde nok neppe sett for seg at han skulle debutere i Eliteserien i det han våknet hjemme på gutterommet i dag tidlig.

Inn kom tredjekeeper Øy. 18-åringen fikk bare fire minutter på banen før nullen sprakk. Da bestemte Deyver Vega seg for å dra opp det som trolig vil være en kandidat til årets mål.

Etter å ha spilt vegg med Ofkir, bestemte han seg for å fyre løs fra langt hold. Avslutningen suste opp i lengste kryss til 2–2.

– Denne omgangen er litt som hele sesongen. Vi hadde full kontroll før konsentrasjonen forsvinner. Det er dumt, oppsummerte tomålsscorer Maigaard overfor rettighetshaveren ved halvtid.

Sarpsborg-trener Stefan Billborn tok virkelig grep i pausen, og gjorde hele tre bytter.

Det ga umiddelbart uttelling. Åtte minutter ut i omgangen ble Saletros felt inne i Sandefjords 16-meter. Dommer Usman Aslam pekte på ellevemeteren, hvor Saletros selv steg sikkert frem og satte ballen i mål.

3–2 Sarpsborg, og det med ti mann. 4–2 kom ved Junior.

Men da hjemmelagets supportere trodde at de skulle få bevare hvilepulsen de siste 20 minuttene, kom nok en redusering. Ofkir tente et håp for bortelaget da han scoret Sandefjords tredje.

Med én mann mer jaktet Sandefjord utligningen, men Sarpsborg sto i mot.

