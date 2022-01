Treneren: Karlsson vil studere Klæbo

Sveriges skiyndling Frida Karlsson (22) har havnet i flere kinkige situasjoner i løypa. Hennes trener Per Nilsson peker på Johannes Høsflot Klæbo (25) som en god rollemodell.

STJERNER: Norske Johannes Høsflot Klæbo og svenske Frida Karlsson er to av de største i langrennsverden.

Karlsson dro hjem fra Tour de Ski første nyttårsdag etter at hun fikk en tidsstraff på tre minutter grunnet et ulovlig sporskifte på sprint. Dagen før falt hun to ganger i fellesstart.

Hun fikk gult kort på sprinten under verdenscupåpningen i Ruka i november. Og under Oberstdorf-VM i fjor ramlet Karlsson i to renn.

– Det er for dårlig. Jeg setter meg i dårlige situasjoner. Hjem å trene, sa Karlsson da VG konfronterte henne med stadige uhell i sporet:

Per Nilsson har vært Karlssons trener siden hun begynte på skigymnaset i Sollefteå. Duoen har satt lys på problemene.

– Hun har litt å gå på den taktiske biten. Hun kan være litt roligere og smartere i felt. Hun vet at hun har en sånn kapasitet og kan ta det litt mer sikkert underveis, sier Nilsson til VG og fortsetter:

– Men hun er den typen. Hun har ikke lært å ta alle de smarteste valgene ennå. Hun vet om det og er ikke dum, men det kan skje i stridens hete. Vi prater om det og tenker på det. Det kommer nok med erfaring, men hun trenger ikke å sette seg selv i slike situasjoner så ofte.

Han mener Karlsson bør dra inspirasjon av Johannes Høsflot Klæbo.

– Klæbo setter seg «aldri» i farlige situasjoner. Han er en bra rollemodell på den biten – hvordan han løser ulike deler av løpet og utfordringer i feltet. Vi vil se mer på ham og forsøke å lære, sier Nilsson.

Klæbo havnet vel å merke i kontakt med Aleksandr Bolsjunov i Oberstdorf-VM og mistet gullet på femmila. Men ellers ser man «aldri» trønderen falle, knekke staven eller pådra seg advarsler fra juryen.

Klæbo synes det er trivelig å høre at store stjerner som Karlsson vil lære av ham.

– Jeg har ikke hørt dette før, så det er selvfølgelig hyggelig å høre sånne ting. Alle liker å høre fine ting. Så er det ikke noe jeg bruker veldig mye tid på, sier Klæbo til VG.

Mia Karlsson, mor og manager til Frida, mener offensiviteten til 22-åringen er en av hennes styrker, men noen ganger går det for langt.

– Hodet hennes tar over. Det handler om skallen. Det er også en av hennes sterkeste drivkrafter. Men du må huske på at hun fortsatt er veldig ung og hun har ikke gått veldig mange fellesstarter eller sprinter i verdenscup. Det er en treningssak, men det kommer aldri til å slutte å skje ting rundt Frida, sier Mia Karlsson til VG.

Både Klæbo og Karlsson er store gullhåp til OL i Beijing som starter 4. februar. I mellomtiden skal både de norske og svenske på høydeleir i de italienske Dolomittene.

