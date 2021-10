Bolsjunovs trener etter ny operasjon: – Han er veldig bekymret

Aleksandr Bolsjunovs trener sier at den russiske bamsen er «veldig bekymret» etter at han to ganger på én måned har blitt operert i overkjeven.

SLITER: Aleksandr Bolsjunov jubler over Kollen-seier i 2020.

Likevel tror både trener Jurij Borodavko og de norske konkurrentene at 24-åringen er så robust at alle problemene denne sommeren og høsten ikke vil gå ut over OL i Beijing i februar 2022.

Treneren innrømmer likevel overfor Matj TV at problemene har kommet på treningsleirene, der det var planlagt tøffe intervalløkter.

– Det har gått lite ut over mengden trening, for løping har blitt erstattet med rulleski og sykkel. Derfor har det ikke gått ut over den aerobe delen av treningen. Men det har til en viss grad gått ut over høyhastighet. Dessverre har alt dette skjedd på treningsleirer, der det var planlagt tøft intervallarbeid, sier Jurij Borodavko.

Matj TV har tidligere meldt at Bolsjunov også hadde en sykkelvelt i vår og at han har hatt trøbbel med akillesen som følge av hard trening. Men disse temaene blir ikke berørt i dette ferske intervjuet med TV-kanalen.

Derimot snakker de om Bolsjunovs trøbbel med tennene og kjeven – som har gjort det nødvendig med to inngrep på kort tid. Sist måtte han den 15. oktober reise hjem fra treningsleiren i Ramsau for å bli operert hjemme i Moskva.

– Alle som har hatt tannpine, vet hva det handler om. Med det ubehaget kan han ikke prestere for fullt, og det gikk ut over intervalltreningen.

På spørsmål fra Matj TV om det er det psykologiske som er verst, svarer trener Borodavko:

– Selvfølgelig, som en motivert idrettsutøver er han veldig bekymret for det som har skjedd. Tennene hans ble ikke behandlet riktig i ungdommen. Dagens problem er et ekko fra fortiden.

Ifølge Borodavko har Bolsjunov, tross problemene i sommer, vist på tester at han er bedre enn noen gang.

– For hvert år blir han mer moden, får økt forståelse og følelse for treningsprosessen, av kroppen. Mest sannsynlig er han allerede i gang med å tenke på hvordan han skal gjøre alt riktig fremover. Jeg har også en grov plan klar.

– Bolsjunov har en enorm base. Han kan når som helst gå til start og gjøre et godt resultat. Det er nok tid til OL for å finne toppformen. Dessuten har vi bare tenkt å ha en topp – til OL, sier Jurij Borodavko til Matj TV.

Russerens norske konkurrenter tror avbrekkene har lite betydning før sesongen.

– Jeg tror han er altfor robust til at det preger ham. Det var vel rett før sist OL at han var ille ute med influensa, men han tok flere medaljer likevel. Jeg er ganske trygg på at vi kommer til å få formidabel konkurranse fra ham i år også, sier Simen Hegstad Krüger til VG.

I Seefeld-VM (2019) og Oberstdorf-VM (2021) har de norske herrene tatt til sammen 11 av 12 gull. Kun Bolsjunov har klart å stoppe nordmennene.

– Jeg tror han er så trygg på treningsfilosofien sin at han tåler dette. Men det er aldri bra med avbrekk. Samtidig trener han nok såpass mye at kroppen trenger litt hvile innimellom. Han blir helt sikkert påvirket av det, hvert fall litt mentalt. For det spiller litt inn, sier Sjur Røthe – og peker dermed på det samme poenget som Bolsjunovs trener.

– Men jeg blir overrasket om han har tapt mye på avbrekket, fortsetter Røthe.

Heller ikke Hans Christer Holund tror Bolsjunovs oppkjøring vil påvirke ham drastisk i vinter.

– Jeg tror det han har gått gjennom går fint. Jeg er ganske sikker på at han blir mannen å slå. Han var kanskje verdens beste skiløper i fjor, og blir overrasket om han er dårligere i år, sier Holund.

Bolsjunov giftet seg i vår. Ifølge Borodavko er kona Anja med så mye som mulig på treningsleirene. Hun er også offisielt ansatt som en del av det russiske landslagets støtteapparat.

PS: Foruten Bolsjunov, består denne treningsgruppen av Natalja Neprjajeva, Jana Kirpitsjenko, Marija Istomina, Anna Grykhvina, Aleksej Tsjervotkin, Denis Spitsov og Aleksandr Terentjev.